Todt: Unterstützung für Aufbau föderaler Strukturen in Marokko

Präsident des Bundesrats trifft marokkanischen Außenminister

Wien (PK) - 230 Jahre nach Aufnahme diplomatischer Beziehungen von Marokko und Österreich könnte die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern intensiver sein, das bekräftigten Bundesratspräsident Reinhard Todt und der Außenminister Marokkos Saad-Eddine El Othmani heute bei einem Gespräch im Parlament.

Der Bundesrat hat sich dieses Jahr schon einmal intensiv mit Marokko auseinandergesetzt. Eine Delegation unter der Leitung des im ersten Halbjahr amtierenden Bundesratspräsidenten Edgar Mayer hat im April drei Tage lang Marokko besucht und konnte sich von den Reformbemühungen überzeugen, die dem arabischen Frühling gefolgt waren. Diese, von einem sehr freundschaftlichen und kooperativen Verhältnis geprägten Beziehungen, können mit dem Besuch des marokkanischen Außenministers beim derzeitigen Präsidenten des Bundesrats Reinhard Todt heute weiter dynamisiert werden.

Marokko hat bei den Gesprächen im Frühjahr besonderes Interesse am Föderalismus in Österreich gezeigt und betont, in solchen Angelegenheiten könne auch ein Staat mit 32 Millionen Einwohnern vom kleinen Österreich lernen. König Mohammed VI. hat eine Reform der Verfassung initiiert, die in 19 Kapitel aufgebaut werden soll. Ein Kapitel davon widmet sich der Regionalisierung von Provinzen, dem Einbau föderaler Elemente und dem Aufbau von Provinzparlamenten ähnlich den österreichischen Landtagen. (Schluss) red

