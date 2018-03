Nationalrat - Stauber: Kasernen in den Bundesländern wichtig für die Regionen

Wien (OTS/SK) - Die Verwaltungsgerichtsbarkeitsnovelle bringt neben einer Qualitätssteigerung von Verfahren im Wehrrecht auch einen erleichterten Zugang für Frauen zu der Miliz, erklärt SPÖ-Abgeordneter Peter Stauber heute, Mittwoch, im Parlament. Die Kasernen in den Bundesländern sollten aufrechterhalten werden, so Stauber, da sie für die Region und die SoldatInnen wichtig wären. ****

Peter Stauber dankte zu Beginn seiner Rede Verteidigungsminister Gerald Klug für seine "klaren Worte in Richtung 'Bundesheer Neu'"; und begrüßte die konkreten Schritte, die nun gesetzt werden.

Die Verwaltungsgerichtsbarkeitsnovelle bringe vor allem eine Qualitätssteigerung wehrrechtlicher Verfahren in erster Instanz, so Stauber, womit auch einem Anstieg von Verfahren in höheren Instanzen vorgebeugt werde. Wichtig sei zudem, dass der individuelle Rechtsschutz durch die Novelle gewahrt bleibe, betonte Stauber.

Als weitere Konsequenzen der Novelle nannte der SPÖ-Abgeordnete unter anderem die Straffung von Disziplinarverfahren und den erleichterten Zugang von Frauen zur Miliz.

Auch betonte Stauber, dass die Kasernen in den Bundesländern "wichtig für die regionale Wirtschaft, aber auch für unsere Soldaten und Soldatinnen vor Ort sind". (Schluss) gbb/up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493