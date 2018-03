FPÖ: Podgorschek: Hat SPÖ Hochwasserhilfe durch Bundesheer verhindert?

Wurde Schutz der Bevölkerung parteipolitischen Interessen geopfert? - FPÖ fordert vollständige Aufklärung

Wien (OTS) - "Inzwischen gibt es Hinweise darauf, dass die SPÖ aus rein parteipolitischen Gründen Hochwasserhilfe durch das Bundesheer verhindern wollte", erklärt der freiheitliche NAbg. Elmar Podgorschek unter Hinweis auf einen Brief eines Bürgermeisters aus Oberösterreich.

Ein Auszug aus dem Brief vom 18. Juni spreche eine deutliche Sprache:

"Ich bringe Ihnen hiermit, als amtierender Bürgermeister, einen skandalösen Sachverhalt zu Ihrer geschätzten Kenntnis. Als vom Hochwasser im Juni 2013 betroffene Gemeinde bekamen wir, wenige Stunden nachdem die ersten Keller in Wassernähe vom eintretenden Wasser erfasst wurden, Anweisung "von der SPÖ-Parteispitze" unter keinen Umständen das Bundesheer für Hilfeleistungen anzufordern. Das Bundesheer dürfe keine Hilfestellung leisten! So die unglaubliche Anweisung. Als mein Gemeindesekretär mich am Handy von diesem Anruf informierte, hielt ich dies für einen schlechten Scherz. Auf Nachfrage in Wien ergab sich leider die Richtigkeit: kein Bundesheer ... von ganz Oben!" (Auszug aus dem erwähnten Brief vom 18. 06. 2013)

"Sollte sich das bewahrheiten, so ist das ein riesiger Skandal! Ich erwarte deswegen vollständige Aufklärung in dieser Sache", so Podgorschek. Offensichtlich habe die SPÖ ihre Niederlage beim Volksbegehren über die Wehrpflicht noch immer nicht verdaut. "Wenn man aber zu derartigen Mitteln greift und die Sicherheit der Bevölkerung aus parteipolitischen Motiven aufs Spiel setzt, dann hat die SPÖ aus meiner Sicht jeden Anspruch verloren, eine staatstragende Partei zu sein", so Podgorschek abschließend.

