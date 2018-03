Klikovits: Gute Strategie für die sichere Zukunft Österreichs

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Die vorliegende Sicherheitsstrategie, die der Nationalrat heute beschließt, ist eine gute Strategie für eine sichere Zukunft unseres Landes. Das sagte ÖVP-Wehrsprecher Abg. Oswald Klikovits heute, Mittwoch, im Plenum des Nationalrats.

"Mit dieser Strategie werden wir neuen Bedrohungsszenarien gerecht. Wir versuchen damit die internationalen Verflechtungen im Vordergrund zu sehen, den innen- und außenpolitischen Bedrohungsszenarien aufmerksam zu begegnen und uns vor einer der größten Bedrohungen der Zukunft - dem Cyber War - sicherheitspolitisch zu schützen", führte Klikovits aus.

55.000 Mann stehen künftig als Gesamtstärke des österreichischen Bundesheeres zur Verfügung, um Österreich Schutz zu bieten - im Katastrophenfall genau so wie bei Auslandseinsätzen und zur Aufrechterhaltung des staatlichen Gefüges. "12.500 präsente Kräfte können in Katastrophenfällen im Inland wie etwa dem Hochwasser, wie wir es erleben mussten, im Zusammenwirken mit zivilen Kräften für Schutz und Sicherheit sorgen", ist Klikovits zufrieden. Diese Aufbietungszahlen können wir nur mit der Wehrpflicht erreichen. "Die neue Sicherheitsstrategie baut daher auf der verfassungsrechtlich verankerten allgemeinen Wehrpflicht auf."

Mit der Sicherheitsstrategie sehen wir auch den Einsatz von mindestens 1.100 Soldaten im Rahmen von Auslandseinsätzen vor - damit betone Österreich sein Ja zur Mitwirkung an solchen Friedensmissionen. "Wir wollen auch künftig an der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik in Europa mitarbeiten", betonte Klikovits.

"Diese Sicherheitsstrategie ist gute Grundlage für die Sicherheit Österreich", sagte Klikovits und dankte seinem SPÖ-Vis-a-Vis Stefan Prähauser, der sich heute aus dem Parlament verabschiedet, für "seine mutige Arbeit im Interesse der Sicherheit unseres Landes."

