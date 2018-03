Windenergie-Innovation hoch 3: Windkraft Simonsfeld als Trendsetter der Windbranche

Einladung zur Pressekonferenz von IG Windkraft und Windkraft Simonsfeld

St. Pölten (OTS) - In der Windkraftbranche ist ein Generationenwechsel in Gange: die seit einem Jahrzehnt dominierende Zweimegawattklasse wird durch die Dreimegawattklasse abgelöst. In den Gemeinden Poysdorf und Wilfersdorf installiert die Windkraft Simonsfeld AG derzeit ihre ersten Dreimegawattanlagen des Typs REpower 3,2M114. 143 Meter hohe Türme und 57 Meter lange Rotorblätter ermöglichen eine erhebliche Effizienzsteigerung. Die erwartete Produktionssteigerung am selben Standort beträgt mehr als 70%: 9,5 Mio. statt 5,5 Mio. Kilowattstunden werden produziert - Strom für 2.000 statt für 1.200 Haushalte. Die neuen REpower 3,2 M114 sind mit 200 Meter Gesamthöhe Österreichs höchste Windkraftwerke. Die Hybridturmbauweise mit 85 Meter Beton- und 55 Meter Stahlturm ist etwas Neues in Österreich. Eine weitere Premiere ist der Turmdrehkran der Firma Bögl, der zum ersten Mal in Österreich bei der Errichtung von Windkraftwerken zum Einsatz kommt und den Windradaufbau entscheidend weiterentwickeln wird.

Termin und Ort:

26.Juli 2013, 9.30 bis 12.30 Uhr

Eisenhuthaus, Oberer Markt 10,2170 Poysdorf, www.eisenhuthaus.com und Baustellentag* im Windpark Poysdorf Wilfersdorf

Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:

Martin Steininger, Vorstand Windkraft Simonsfeld AG

Markus Winter, Leiter Technik Windkraft Simonsfeld AG

Kyriakos Kosmidis, Geschäftsführer REpower Europa

Kai Froböse, kaufmännischer Geschäftsführer REpower Europa Johann Bögl, Geschäftsführer Max Bögl Unternehmensgruppe

Stefan Moidl, Geschäftsführer IG Windkraft

* Parallel zur Pressekonferenz findet zwischen 10.00 und 17.00 Uhr ein Baustellentag im Windpark Poysdorf Wilfersdorf statt, bei dem 500 bis 1.000 Besucher erwartet werden. Windkraftanlagen- und Baustellenbesichtigungen sowie Infostände der Windkraft Simonsfeld AG, REpower und Bögl Kran Systems werden einen Einblick in die moderne Windenergienutzung geben.

IG Windkraft Österreich

