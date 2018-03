Lunacek: "Europaparlament hat sich bei Budgetverhandlungen zum politischen Zwerg gemacht "

Grüne stimmen gegen unsolidarischen und rückwärtsgewandten Kompromiss - Jugendgarantie reicht nicht

Straßburg (OTS) - "Die heutige Zustimmung der Mehrheit des Parlaments zum Mehrjährigen Finanzrahmen 2014-2020 (MFR) kommt einer Kapitulation vor dem Rat gleich. Dass das Europaparlament - allen voran Präsident Schulz - bei diesen Budgetverhandlungen erneut als Tiger gestartet, schließlich aber als Bettvorleger gelandet ist, ist Ärgernis und Blamage zugleich. Parlamentspräsident Martin Schulz hat es zu verantworten, dass wir heute einen unsolidarischen Haushalt für die kommenden sieben Jahre verabschiedet haben. Die aktuellen Herausforderungen wie die zunehmende Arbeitslosigkeit und Rezession lassen sich damit nicht beantworten. Die Mehrheit aus EVP, S&D sowie ALDE hat das Europäische Parlament damit zum politischen Zwerg gemacht und seine Stellung gegenüber Rat und Kommission auf lange Sicht beschädigt. Dieser MFR ist eine verpasste Chance, der Austeritätspolitik gezielte Wachstumsimpulse an die Seite zu stellen. Während sich die Staats- und Regierungschefs in kurzsichtigen nationalen Interessen verlieren, bleibt die EU die Antworten auf wesentliche Fragen der Krise schuldig. Die stärksten Kürzungen hat der Rat bei Bildung, Forschung, Wettbewerbsfähigkeit und Entwicklungshilfe durchgesetzt - damit ist klar, dass die EU mit diesem Budget nicht in die Lage versetzt wird, die notwendigen Zukunftsaufgaben zu bewältigen. Die Entscheidung, sechs Milliarden Euro für den Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit zu mobilisieren, klingt gut. Aber die Finanzmittel sind bei weitem nicht ausreichend. Das geplante "Frontloading", also Vorziehen der Gelder, birgt Risiken für die folgenden Haushaltsjahre und andere Förderbereiche", kommentiert Ulrike Lunacek, Vizepräsidentin der Grünen im Europaparlament, die heutige Zustimmung des Europarlaments zum Mehrjährigen Finanzrahmen. Mit großer Mehrheit stimmten die Parlamentarierinnen und Parlamentarier damit einer politischen Resolution zu, in der sich das EP auf den Kompromiss der letzten Woche verpflichtet. Die offizielle Abstimmung der juristischen Texte folgt im September. Die Fraktion der Grünen/EFA stimmte gegen den Abschluss.

Lunacek: "Die sogenannte Flexibilität ist bei Leibe nicht das Wundermittel, als das sie nun verkauft wird. Die Flexibilität stellt nur sicher, was ohnehin selbstverständlich sein sollte. Nämlich, dass die EU ihren Haushalt auch voll ausschöpfen kann. Es spricht Bände, dass diese haushaltstechnische Selbstverständlichkeit, der Öffentlichkeit als großer Erfolg verkauft werden soll. Aber selbst bei der haushaltspolitischen Flexibilität hat sich das Parlament nicht vollständig durchsetzen können. Anders als es das Parlament wollte, bleibt die Möglichkeit, Haushaltsmittel ins nächste Jahr zu überführen, begrenzt. Von der kämpferischen Rhetorik zu Beginn der Verhandlungen ist heute nichts mehr übrig geblieben. Vom Wunsch getrieben, den Haushaltsplan möglichst schnell und geräuschlos zu verabschieden, hat der Parlamentspräsident und in seinem Gefolge die großen Fraktionen S&D und EVP sowie die Liberalen den Forderungen der Mitgliedstaten weitgehend nachgegeben."

