Sozialstaat als Standortfaktor: Ständige Reformen gewährleisten Erfolg

WKÖ-Hochhauser: Schwerpunkte hin zu Zukunftsausgaben verschieben

Wien (OTS/PWK503) - Als klarer Standortfaktor wurde heute,

Mittwoch, ein funktionierender, moderner Sozialstaat im Rahmen der Diskussionsveranstaltung der Wirtschaftspolitischen Gespräche in der WKÖ qualifiziert. Unter Bedachtnahme eines ständigen Reformbedarfes gelte es aber die Defizite etwa im Pensions- oder Bildungsbereich zu beseitigen, um Fehlentwicklungen vorzubeugen. Die Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich, Anna Maria Hochhauser, unterstrich in ihren Eröffnungsworten, dass das österreichische Modell der sozialen Marktwirtschaft für wesentliche Errungenschaften am heimischen Standort verantwortlich sei. Die WKÖ als Sozialpartner bekenne sich zur Sozialen Marktwirtschaft, es müssten aber marktwirtschaftliche Anreize gesetzt werden und eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Sozialstaates gewährleistet sein. "Wichtiger Grundsatz ist: Der Wohlstand muss zuerst erwirtschaftet und kann dann erst verteilt werden", so Hochhauser.

Österreich weise jedenfalls im europäischen Vergleich leistungsfähige Wirtschaftsdaten auf. Gleichzeitig habe der Sozialstaat in Österreich jedoch eine Größe und Struktur erreicht, die ihn schwerfällig mache und wodurch ein hohes Maß an Ineffizienz sichtbar werde. Als Beispiel nannte die WKÖ-Generalsekretärin die hohe Abgabenquote von über 44,6 Prozent und die hohen Lohnnebenkosten: "All diese Faktoren hemmen Unternehmertum und verhindern damit Wachstum und Beschäftigung", so Hochhauser. Negativbeispiele seien jene Krisenstaaten, die sich in der Vergangenheit Sozialsysteme, insbesondere Pensionssysteme geleistet haben, deren Finanzierung die Volkswirtschaften in der Krise überfordert haben. Als Positivbeispiel sei dagegen der reformierte Sozialstaat Schweden zu nennen. Während in Österreich allein die privaten Pensionen mit 10 Mrd. Euro jährlich aus dem Budget gestützt werden, fließe in Schweden heute kein Euro aus dem Budget in das schwedische Pensionssystem.

Aus österreichischer Sicht gelte es nun dringend bei den Defiziten des Sozialstaates anzusetzen. So sollten im Bereich der Lohnnebenkosten die Spielräume genutzt werden, um Entlastung möglich zu machen. Nach Eurostat sind die Arbeitskosten am heimischen Standort zwischen 2008 und 2012 um 15,5 Prozent angestiegen und damit am stärksten in der ganzen EU. Auch im Pensionssystem gelte es, weiter aktiv zu werden, so Hochhauser. Nach den vorliegenden Zahlen sollen die öffentlichen Ausgaben für Pensionen bis 2035 um 2,6 Prozent des BIP steigen, also um rund 8,3 Mrd. Euro, dem Volumen des gesamten Bildungsbudgets. "Wir müssen unsere Schwerpunkte hin zu den Zukunftsausgaben verschieben. Weitere Schritte im Pensionssystem sind daher unumgänglich. Ein moderner Sozialstaat muss Anreize geben, er darf nicht nur versorgen sondern muss auch aktivieren", betonte die WKÖ-Generalsekretärin abschließend. (us)

