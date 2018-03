Staatssekretär Ostermayer: Es braucht engagierte junge Menschen

Staatssekretär bei Siegerehrung des Berufswettbewerbs der ÖBB-Lehrlinge

Wien (OTS) - "Ich freue mich, dass ich den Preisträgerinnen und Preisträgern heute im doppelten Sinne gratulieren darf: Zum einen haben sie sich mit ihren Leistungen in ihren Jahrgängen siegreich hervorgetan, zum anderen sind sie Teil des dualen Ausbildungssystems, mit dem Österreich international als Sieger dasteht und damit auch für andere Länder eine Vorbildrolle übernimmt", sagte Staatssekretär Dr. Josef Ostermayer heute, Mittwoch, bei der Siegerehrung des Berufswettbewerbs der ÖBB-Lehrlinge im ÖGB-Catamaran in Wien. Der Staatssekretär überreichte stellvertretend für Bundeskanzler Werner Faymann und Sozialminister Rudolf Hundstorfer, die heute beim Gipfel zur Jugendarbeitslosigkeit in Europa auf Einladung von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin teilnehmen, die Preise in den diversen Kategorien. Die Lehrlinge der ÖBB, zweitgrößter Lehrlingsausbilder Österreichs, wetteiferten in Lehrberufen wie etwa Bürokaufmann/-frau, Telekommunikations-, Elektro-, Metallbau- und Gleistechnik.

In seiner Rede wies Ostermayer auch auf den gestrigen Besuch des OECD-Generalsekretärs Angel Gurría hin, der insbesondere die Sozialpartnerschaft sowie das duale Ausbildungssystem in Österreich lobend erwähnt hatte. "Die Sozialpartnerschaft versucht, offene Fragen so lange auszudiskutieren, bis die Lösung von beiden Seiten getragen werden kann. Das hat einen beträchtlichen Einfluss auf den hohen sozialen Frieden in Österreich", so der Staatssekretär.

"Die duale Ausbildung nimmt in Österreich aus gutem Grund einen hohen Stellenwert ein. Die angespannte Situation in anderen Ländern, wie beispielsweise Spanien mit einer Jugendarbeitslosigkeit von über 50 Prozent, zeigt uns, wie wichtig es war und ist, dass Österreich viel in das duale Ausbildungssystem investiert. Es braucht aber nicht nur ein vernünftiges System, sondern auch junge Menschen, die sich in diesem System engagieren. Ein gutes Beispiel dafür sind die heutigen Preisträgerinnen und Preisträger", sagte Ostermayer.

Staatssekretär Josef Ostermayer bedankte sich abschließend auch bei den Ausbildungsleiterinnen und -leitern und Betreuerinnen und Betreuern der ÖBB, die die Jugendlichen in ihrem Ausbildungsweg bestärkt und tatkräftig unterstützt haben.

Bilder zu dieser Veranstaltung sind über das Fotoservice des Bundespressedienstes, http://fotoservice.bundeskanzleramt.at, kostenfrei abrufbar.

