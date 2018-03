Leitl: Duale Ausbildung in ganz Europa zum Erfolgsmodell gegen Jugendarbeitslosigkeit machen

Leitl als Vertreter der europäischen Wirtschaft bei Gipfel in Berlin - Jugendarbeitslosigkeit bis 2020 auf 3 Mio. halbieren

Wien (OTS/PWK502) - "6 Millionen junge Menschen in Europa suchen Arbeit. Lassen wir sie nicht warten, bringen wir die Jobs zu ihnen! "Training on the Job" in unseren Betrieben ermöglicht das. Länder mit einen funktionierenden dualen Berufsbildungssystem wie Österreich, Deutschland oder Luxemburg zeigen, dass es geht und wie es geht. Und wir sind gerne bereit, unsere Erfahrungen zu teilen", sagt Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl beim heutigen Jugendbeschäftigungsgipfels unter Führung der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Leitl ist dazu als einziger Vertreter der europäischen Wirtschaft eingeladen. Die EU müsse sich für 2020 zusätzlich das Ziel setzen, die Jugendarbeitslosigkeit auf 3 Millionen zu halbieren. "Das geht, wenn alle an einem Strang ziehen und bereit sind, ohne Tabus und Scheuklappen vor den Augen voneinander zu lernen."

So solle das in Österreich und Deutschland extrem erfolgreiche duale Ausbildungssystem auch in andere Länder exportiert werden. "Die duale Ausbildung bietet die Chance, in ganz Europa zum Erfolgsmodell gegen die Jugendarbeitslosigkeit zu werden." Den Kammern als Bindeglied zwischen Unternehmen und Staat komme dabei eine wichtige Verantwortung zu: Schon heute sind 60 Prozent der europäischen Wirtschaftskammern für die Bereitstellung beruflicher Aus- und Weiterbildung verantwortlich. Leitl regt beim Gipfel eine Initiative an, wonach Betriebe, die in der beruflichen Ausbildung junger Menschen Erfahrung haben, Personalverantwortliche oder Geschäftsführer aus der gleichen Branche einladen, sich von den Möglichkeiten der Integration junger Menschen in die Betriebe zu überzeugen und dann eigene Initiativen setzen. Die regional und sektoral gut gegliederten Kammern - in Österreich die Wirtschaftskammer - könnten hierfür die Organisation übernehmen.

Zudem fordert der WKÖ-Präsident gezielte Anreize für Unternehmen, die junge Menschen einstellen. So könnten die Mittel aus der vom letzten EU-Gipfel beschlossenen Garantieplattform speziell für jene Betriebe eingesetzt werden, die Berufsausbildungsplätze für junge Menschen bereitstellen: "Geben wir doch Priorität für solche Garantien für Betriebe, die jungen Menschen eine Chance geben, nach dem Motto "give youth a chance and get a guarantee"", so Leitl. Jeder Betrieb, der einen arbeitslosen Jugendlichen ausbildet und beschäftigt, könnte eine Garantie in Höhe von 10.000 Euro erhalten. Zudem sollten diese Unternehmen im ersten Ausbildungsjahr zur Gänze von Abgaben und Steuern für diesen jungen Beschäftigten befreit werden.

Last not least fordert der WKÖ-Präsident eine Allianz zwischen EU-Kommission, Betrieben, Gewerkschaften und nationalen Arbeitsmarkteinrichtungen, die nun rasch von "den vielen Ideen in die konkrete Umsetzung geht". Diese solle dem EU-Rat halbjährlich über die erzielten Fortschritte im Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit Bericht erstatten. Denn klar sei, so der WKÖ-Präsident abschließend:

"Wenn junge Menschen auf der Straße statt im Arbeitsleben stehen, steht eine ganze Generation ohne Lebens- und Zukunftsperspektiven da. Abgesehen von der persönlichen Enttäuschung bei den jungen Menschen und ihren Familien bedeutet das letztlich eine Destabilisierung unseres sozialen und politischen Systems. Das können, das dürfen wir uns nicht leisten." (SR)

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich, Stabsabteilung Presse

Mag. Rupert Haberson

Tel.: T:(+43) 0590 900-4362, F:(+43) 0590 900-263

presse @ wko.at

http://wko.at/Presse