Bartenstein: Vorbeugende Maßnahmen gegen Hochwasser menschlicher als nachsorgende Hilfe

Vorgezogene Maßnahmen geben Menschen Schutz vor Flutkatastrophen

Wien, 3. Juli 2013 (OTS/ÖVP-PK) - "Vorbeugende Maßnahmen gegen Hochwasser sind menschlicher als nachsorgende Hilfe", sagte ÖVP-Infrastruktursprecher Martin Bartenstein heute, Mittwoch, im Rahmen der gegenständlichen Debatte im Plenum des Nationalrats. Leider werde es nie möglich sein, einen hundertprozentigen Schutz gegen Naturkatastrophen zu garantieren. Aber die seitens der Donaubundesländer Oberösterreich, Niederösterreich und Wien mit dem Bund geschlossene Vereinbarung gehe in die richtige Richtung und schütze die am meisten betroffenen Regionen vor Hochwasserkatastrophen. "Nur richtig ist es, bauliche Maßnahmen zeitlich vorzuziehen, um rasch den Menschen Sicherheit vor Überflutungen zu geben", so Bartenstein, der festhielt, dass bis 2019 mehr als 20 neue mobile Hochwasserschutzbauten errichtet werden.

"Man soll Fakten sprechen lassen und nicht auf dem Rücken des Leids der betroffenen Bevölkerung politisches Kleingeld wechseln", so Bartenstein zu den haltlosen Vorwürfen von Infrastrukturministerin Bures, dass in der Ära Schüssel keine Hochwasserschutzmaßnahmen ergriffen worden seien. In diesem Zeitabschnitt seien 426 Millionen Euro insbesondere in die Errichtung von mobilen Hochwasserschutzmaßnahmen geflossen. Besonderen Dank sprach Bartenstein abschließend den Hilfskräften insbesondere der Feuerwehr, dem Bundesheer und den vielen freiwilligen Helfern, die spontan Nachbarschaftshilfe geleistet hätten, aus, die übermenschliches geleistet und oftmals über die Grenze der eigenen Leistungsfähigkeit den betroffenen Menschen zur Seite gestanden hätten. (Schluss)

