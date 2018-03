FPÖ: Beschämende Reaktion europäischer Staaten auf Asyl-Gesuche Edward Snowdens

Strache und Hübner fordern harte Konsequenzen gegenüber den USA ein und politisches Asyl für Snowden in Österreich

Wien (OTS) - "Es ist beschämend, wie unterwürfig sich die meisten EU-Mitgliedsstaaten gegenüber den USA verhalten, wenn sie im vorauseilenden Gehorsam dem bolivianischen Präsidenten Evo Morales den Überflug verwehrt haben, weil der falsche Verdacht bestand, Edward Snowden - Aufdecker des US-Abhörskandals der absoluten Sonderklasse und derzeit Staatsfeind Nr. 1 der USA - würde sich an Bord der Maschine befunden haben", stellt der außenpolitische Sprecher der FPÖ, NAbg. Dr. Johannes Hübner heute fest.

"Noch viel beschämender aber ist es, wie sich die EU-Mitgliedsstaaten gegenüber dem Asyl-Gesuch Snowdens verhalten - ein Asyl-Gesuch, welches völlig legitim ist und nach den bestehenden Rechtsordnungen auch zur sofortigen Gewähr von politischem Asyl für Snowden führen müsste", so Hübner weiter. "Der Eiertanz, den hier Spitzenrepräsentanten von europäischen Regierungen vollziehen, deutet darauf hin, dass man nicht wirklich gewillt ist, in der Sache gegenüber den USA hart aufzutreten."

In diesem Zusammenhang bringt es der FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache auf den Punkt: "Von den Vereinigten Staaten und ihrem Präsidenten ist umgehend unter Androhung von entsprechenden Konsequenzen die volle Aufklärung darüber einzufordern, welche konkreten Verfehlungen geschehen sind, welche konkreten Abhörmaßnahmen ergriffen wurden und welche Überwachungsmechanismen vorgenommen wurden, und ob gar noch solche in Durchführung befindlich sind." Geschehe diese Aufklärung durch die USA nicht schnellst möglich in vollem Umfang, so fordert Strache, müsse man umgehend sämtliche Datenaustausch-Verträge zwischen der EU, ihren Mitgliedsstaaten und den USA kündigen und die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen TAFTA sofort abbrechen.

Zur Haltung Österreichs im US-Abhörskandal und dem durch Snowden gestellten Asyl-Gesuch hält der freiheitliche Bundesparteiobmann fest: "Zum einen muss auch das offizielle Österreich von den USA volle Aufklärung einfordern, entsprechende Konsequenzen androhen und gegebenenfalls auch in die Tat umsetzen, zum anderen ist Edward Snowden umgehend politisches Asyl zu gewähren - unsere Rechtsordnung ist in diesem Fall eindeutig und klar, die Voraussetzungen für ein solches sind gegeben." Anstatt sich auf Formalismen auszureden, wie das die österreichische ÖVP-Innenministerin macht, wäre der Kanzler dazu aufgefordert, Snowden die Hochachtung der Republik auszusprechen und ihm Schutz anzubieten. "Dieser Mann - Edward Snowden - ist ein Held, es gebührt ihm Dank für seinen Mut, unter Aufopferung seiner eigenen, persönlichen Sicherheit hunderten Millionen Europäern die Augen darüber geöffnet zu haben, welchem Totalangriff durch die USA auf ihre Privatsphäre, auf ihre Wirtschaftsgeheimnisse und auch ihre politischen Geheimnisse sie ausgesetzt sind", so Strache weiter, der aber angesichts der aktuellen unterwürfigen und übervorsichtigen Reaktionen der österreichischen Bundesregierung fürchtet, dass man sich das unerhörte Vorgehen der USA weiterhin gefallen lassen wird.

