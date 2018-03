Beatrix Karl: Familienrechtspaket hat Kontaktrecht für Eltern wesentlich verbessert!

Justizministerin in der Aktuellen Stunde des Nationalrats

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Es ist Realität, dass sich die familiären Strukturen verändert haben - und an diese müssen wir auch die familienrechtlichen Regelungen anpassen. Das haben wir mit dem Familienrechtspaket auch getan, wies heute, Mittwoch, Justizministerin Dr. Beatrix Karl in der Aktuellen Stunde des Nationalrats auf das Kindschafts- und Namensrechts-Änderungsgesetz 2013 hin. Dieses sieht ausdrücklich vor, dass für das Kindeswohl "verlässliche Kontakte des Kindes zu beiden Elternteilen und wichtigen Bezugspersonen sowie sichere Bindungen des Kindes zu diesen Personen" von ganz zentraler Bedeutung sind. Dass Väter oder auch Mütter bloß Geldmaschinen wären, die auf Abruf für ihre Kinder zahlen müssen, ohne irgendwelche Rechte zu haben, dem hat der österreichische Gesetzgeber daher ganz deutlich eine Absage erteilt, so Karl in Richtung BZÖ.

Karl stellte fest, dass Obsorge und Kontaktrecht einerseits und Unterhalt für das Kind andererseits "zwei unterschiedliche Paar Schuhe" seien. Das Funktionieren oder Nichtfunktionieren der Kontakte oder der Informationsrechte könne nicht entscheidend für die Unterhaltsleistung sein. Denn Streitigkeiten der Eltern dürften nicht auf dem Rücken der Kinder ausgetragen werden und zu ihren Lasten gehen.

Es sei ihr, Karl, durchaus bewusst, dass es beim Besuchsrecht in der Praxis in der Vergangenheit mitunter massive Probleme gegeben habe. "Deshalb waren gerade Verbesserungen in diesem Bereich ein wichtiger Fokus bei der Familienrechtsreform. Aus dem Besuchsrecht wurde das Kontaktrecht - denn Eltern sind nicht bloß Besucher. Sie sollen auch die Möglichkeit haben, mit ihren Kindern Alltag zu leben. So findet sich auch im neuen Familienrecht ein neuer Maßnahmenkatalog, der das Kontaktrecht besser durchsetzbar macht. Mit dem Familienrechtspaket ist das Kindschaftsrecht gerade im Bereich der Obsorge und des Kontaktrechts entscheidend verändert worden", so die Ministerin weiter.

Karl ging zudem auf zentrale Punkte des neuen Familienrechts ein und wies in diesem Zusammenhang auf die Schaffung der Familiengerichtshilfe hin, durch die den Familien und Familienrichtern kompetente und gut ausgebildete Psychologen, Pädagogen und Sozialarbeiter zur Seite gestellt werden. Mit Wirksamkeit vom 1. Juli 2013 sind nun bereits 100 Mitarbeiter österreichweit im Einsatz, im Endausbau werden es 200 sein.

Eine weitere Maßnahme zur Verbesserung der Familiengerichtsbarkeit sei durch Einführung des sogenannten "Besuchsmittlers" erreicht worden. Dieser soll dazu beitragen, dass das Kontaktrecht in der Praxis tatsächlich gelebt werde. In eine ähnliche Richtung ziele auch die neue "Phase der elterlichen Verantwortung", die eine monatelange Entfremdung von einem Elternteil während der Dauer des Gerichtsverfahrens vermeiden soll.

Als weitere Eckpunkte führte die Ministerin die gemeinsame Obsorge als Regelfall und das uneingeschränkte Antragsrecht lediger Väter auf Obsorge an. Der Vater kann nun auch gegen den Willen der Mutter einen Antrag stellen. Das "Vetorecht" der Mutter fällt.

"Es wurden sehr vielfältige Schritte unternommen, um das Kindschafts-und besonders das Kontaktrecht und damit das Kindeswohl noch weiter zu stärken. Diese Maßnahmen werden nicht von heute auf morgen alle Probleme in diesem Bereich lösen können, sie werden aber wesentlich zur Verbesserung der Situation aller Beteiligten beitragen", so die Justizministerin, die auf entsprechende Rückmeldungen aus der Praxis verwies.

Das Kindeswohl erfordere aber nicht nur Vater und Mutter, die sich um das Kind persönlich kümmern, sondern es müssten auch die materiellen Bedürfnisse des Kindes gesichert sein. "Die Verantwortung für die Kinder muss unabhängig von einer Trennung der Eltern aufrechterhalten werden. Das gilt freilich für Väter wie Mütter gleichermaßen", schloss die Ministerin.

