Pilz: Verteidigungsminister verweigert Antworten auf NSA-Fragen

Pilz macht Fragen öffentlich

Wien (OTS) - Der Verteidigungsminister weigerte sich, die wesentlichen Fragen zur Zusammenarbeit des Bundesheeres mit ausländischen Nachrichtendiensten zu beantworten. Das ist das Ergebnis der heutigen Sitzung des Unterausschusses zur Kontrolle der militärischen Nachrichtendienste.

Der grüne Sicherheitssprecher Peter Pilz will trotz Verweigerung der Auskunft vom Verteidigungsminister wissen:

Wer ist der US-Staatsbürger, der für eine US-Firma in Zeltweg Zugang zu allen Eurofighter-Daten hat?

Ist dieser Staatsbürger für die NSA tätig?

Das HNaA arbeitet regelmäßig mit der NSA zusammen. Welche Daten werden ausgetauscht?

Wer sind die Nachrichtendienste, mit denen das HNaA eng zusammenarbeitet und die Zugang zu österreichischen Daten haben? Wer leitet die nachrichtendienstliche Zusammenarbeit mit dem HNaA an der US-Botschaft?

Welcher Staat steht im Verdacht, Einrichtungen des BMLV im Ausland mit Überwachungstechnologien angegriffen zu haben?

Aus Gründen der gesetzlichen Geheimhaltung ist es nicht möglich, über die Inhalte der Sitzung des Unterausschusses öffentlich zu berichten. Aber eines kann der Minister nicht verhindern: dass berichtet wird, dass die Antworten auf die entscheidenden Fragen verweigert werden. "Was will der Minister verheimlichen", fragt Pilz. "Und warum versucht er, die Zusammenarbeit mit ausländischen Diensten zu vertuschen?"

