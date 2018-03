Ikrath: Falter, SPÖ und Grüne – eine Liebesgeschichte

Interessante Abstimmung von Falter, Grünen und SPÖ - Taskforce für Alternativen zu U-Haft für Jugendliche eingerichtet

Wien, 2. Juli 2013 (ÖVP-PK) "Sehr interessant" findet ÖVP-Justizsprecher Michael Ikrath die Tatsache, dass "20 Minuten nach der Veröffentlichung einer OTS-Vorabmeldung des Falters über die morgige Berichterstattung bereits ausführliche

inhaltliche Stellungnahmen der Justizsprecher von SPÖ und Grünen vorliegen." SPÖ und Grüne haben sich hier sehr gut mit dem "Falter" abgestimmt, so Ikrath, der unterstreicht: "Der Falter nimmt im besagten Bericht Bezug auf Akten aus dem Jahr 2009 – damals war Beatrix Karl noch nicht im Amt." Inzwischen seien zahlreiche Verbesserungen passiert und einige Missstände behoben worden. Und weitere Verbesserungen sind geplant, so der ÖVP-Justizsprecher. "Erst vergangene Woche hat die Justizministerin eine 'Taskforce Jugend U-Haft' eingerichtet, um Alternativen zur U-Haft für Jugendliche zu suchen und die Jugendrichter weiter zu sensibilisieren nur in Ausnahmefällen U-Haft bei Jugendlichen zu verhängen. Wir arbeiten weiter laufend an Verbesserungen im Strafvollzug - dieses sensible Thema soll nicht für den Wahlkampf missbraucht werden." ****

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-420; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei