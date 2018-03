Wallner: Pleiten, Pech und Pannen: ÖVP sucht Zukunft in der Vergangenheit

"Jahr der ÖVP" vom Kurs abgekommen

Wien (OTS) - "Ein Blick auf die letzten Tage beantwortet die Frage, welche Konzepte die ÖVP für die Zukunft bereit hält: Maria Fekter belastet die zukünftigen Budgets mit ihrer Politik der Vertuschung und Verzögerung in Sachen HYPO und blamiert regelmäßig Österreich als Elefant im europäischen Porzellanladen. Nikolaus Berlakovich hängt der Agrarpolitik der letzten Jahrzehnte nach und belastet die Zukunft der Natur und der Tierwelt mit Pestiziden. Beatrix Karl hat immer noch Nachhilfebedarf in Sachen Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit - Errungenschaften des letzten Jahrhunderts.

In der Bildungspolitik wenden sich immer mehr schwarze Länder, zum Teil mit koali-tionärer Hilfe der Grünen, moderneren Schulformen zu, während Michael Spindelegger mit Fritz Neugebauer zielsicher in die Vergangenheit segeln", hält der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Stefan Wallner, fest.

"Die stetige Wiederholung vom Jahr der ÖVP lässt einmal mehr erahnen, dass die schlechten Ergebnisse beim PISA-Test nicht nur der Bildungspolitik der ÖVP, son-dern auch ihrer politischen Kommunikation geschuldet sind. Der ehrliche Blick auf die Landtagswahlen zeigt: vier Mal minus macht kein Plus", erklärt Wallner und weiter: "Die Pleiten, Pech und Pannen-Show der ÖVP-Regierungsmannschaft macht eines deutlich: Zukunftsfähige Politik sieht anders aus."

