Bundeskanzler Faymann: "Hohe Lebensqualität in Österreich weiterhin sicherstellen"

OECD-Generalsekretär Angel Gurría präsentiert OECD-Länderbericht zu Österreich

Wien (OTS) - "Der vorliegende OECD-Bericht stellt Österreich ein gutes Zeugnis aus. Im Vergleich zu anderen Ländern zeigt sich, dass wir gerade in schwierigen Zeiten den richtigen Weg gegangen sind, indem kein reiner Sparkurs verfolgt wurde. Durch Investitionen und eine starke Sozialpartnerschaft konnten wir sowohl die Wirtschaft als auch die soziale Dimension in unserem Land stärken", sagte Bundeskanzler Werner Faymann heute, Dienstag, in der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem OECD-Generalsekretär Angel Gurría im Bundeskanzleramt. Anlass für den Besuch des Generalsekretärs der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung war die Präsentation des aktuellen OECD-Wirtschaftsberichts über Österreich.

"Die OECD hat nicht nur den ausgewogenen Mix zwischen Sparen und Investieren positiv bewertet. Im diesjährigen Österreich-Bericht wurden erstmals auch die Lebensbedingungen der Bevölkerung näher beurteilt. Ich gratuliere der OECD, dass sie mit dem Better Life Index nun ein umfassendes Bild über ein Land bieten kann, das über reine Wirtschaftsindikatoren hinausgeht", sagte der Kanzler. Es sei erfreulich, dass Österreich demnach von hoher Lebensqualität, einem breiten öffentlichen Dienstleistungsangebot, einer gut funktionierenden Sozialpartnerschaft und hohen Umweltstandards geprägt sei.

Bundeskanzler Faymann dankte für die umfassende und in vielen Bereichen positive Analyse der OECD. "Ich bin stolz, Bundeskanzler eines Landes sein zu dürfen, das im vorliegenden OECD-Bericht so gute Werte aufweist und seinen Bürgerinnen und Bürgern sehr gute Lebensbedingungen bieten kann", so Faymann abschließend.

Fotos von diesem Termin sind über das Fotoservice des Bundespressedienstes, http://fotoservice.bundeskanzleramt.at, kostenfrei abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Nedeljko Bilalic

Pressesprecher des Bundeskanzlers

Tel.: (01) 531 15 - 202104, 0664/88 455 330

nedeljko.bilalic @ bka.gv.at