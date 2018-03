Wiener Börse: Erfolgreiche Kapitalerhöhung der Erste Group bestätigt Aufnahmefähigkeit des österreichischen Kapitalmarktes

Wien (OTS) - Die beiden Vorstände der Wiener Börse AG, Birgit Kuras und Michael Buhl, zeigen sich über das enorme Investoreninteresse an der Kapitalerhöhung der Erste Group erfreut. "Die erfolgreiche Kapitalerhöhung bestätigt einmal mehr die Aufnahmefähigkeit des heimischen Kapitalmarktes. Ich hoffe, dass diese wirklich gelungene Transaktion auch anderen Unternehmen Appetit auf mehr Eigenkapital macht", sagt Birgit Kuras. Großes Interesse seitens Unternehmen sich über den Kapitalmarkt via Börsegang und/oder Unternehmensanleihe zu finanzieren, werde ihr bei Unternehmensbesuchen immer wieder konkret bestätigt, betont Kuras.

Die Kapitalerhöhung der Erste Group ist - nach der A. Porr AG, EAG Beteiligungs AG und ETV Holding AG - in diesem Jahr die vierte und mit Abstand größte Kapitalerhöhung an der Wiener Börse. Inklusive dem von der Erste Group im Wege eines Accelerated Bookbuild Offering erzielten Bruttoemissionserlös von 660,6 Mio. Euro wurden heuer bereits rund 694 Mio. Euro über die Wiener Börse platziert.

Über die Wiener Börse

Die Wiener Börse ist eine 100%-Tochter der CEE Stock Exchange Group (CEESEG), die weiters die Börsen Budapest, Laibach und Prag umfasst. Die CEE Stock Exchange Group ist die größte Börsengruppe in der Region. Zusätzlich zu den vier Wertpapierbörsen, betreibt die CEESEG drei Warenbörsen und ist an fünf Clearing-Systemen (CCPs) sowie zwei Zentralverwahrern (CSDs) beteiligt. Um die Liquidität der Märkte zu steigern, vereinfacht die CEESEG den Marktzugang und den Handel an den lokalen Handelsplätzen. Die CEESEG-Börsen kooperieren mit 12 Börsen in Zentral- und Osteuropa und werden für dieses einzigartige CEE-Know-how weltweit geschätzt.

Rückfragen & Kontakt:

Beatrix Exinger, Wiener Börse AG

Tel: +43 (0) 1 53 165 - 153

Fax: +43 (0) 1 53 165 - 140

beatrix.exinger @ wienerborse.at