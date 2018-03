ÖVP-Klubtagung 3 - Spindelegger: ÖVP für neue Arbeitsplätze und gegen neue Steuern

Vizekanzler für Steuer- und Gebührenbremse in Österreich - ÖVP steht für Familien und sagt "Willkommen Zukunft!"

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Für neue Arbeitsplätze und eine Steuer- und Gebührenbremse sprach sich heute, Dienstag, Vizekanzler Außenminister und Bundesparteiobmann Dr. Michael Spindelegger anlässlich der ÖVP-Klubtagung in der Hofburg aus. Auf den heutigen Tag habe er, Spindelegger, sich schon lange gefreut: mit allen ÖVP-Kandidatinnen und -Kandidaten den Startschuss für den Wahlkampf zu geben und gemeinsam zu sagen: Wir haben nun 89 Tage Zeit, die Wähler zu überzeugen, zu werben und mit persönlichem Einsatz für ein besseres Österreich einzutreten. "89 Tage Zeit, keine Ferien, aber dafür am 29. September hoffentlich das beste Zeichen: die ÖVP als Nummer eins."

Junge Menschen brauchen Perspektiven und nicht einen Rucksack voller Altersschulden

Die größte Herausforderung sei der Schuldenberg gewesen. Die ÖVP habe zehn Wochen mit der SPÖ über das Sparen verhandelt - das seien die wohl schwierigsten Wochen seines Lebens gewesen. "Wer mit den Sozialdemokraten übers Sparen verhandelt, der erlebt einiges." Miteinander sei man aber dann daran gegangen, dass man 2016 wieder eine Balance im Budget habe. Die Schuldenbremse sei wichtig für uns alle - der Grundsatz laute: "Wir hinterlassen jungen Menschen Chancen und keine Schuldenberge, und diesen Grundsatz werden wir auch in der Zukunft einhalten."

Eine weitere Herausforderung seien die Arbeitsplätze, verwies Spindelegger auf die Alpine oder Dayli. "In so einer Zeit muss man konsequent durchsteuern und nachdenken, was man dagegensetzen kann." Dazu brauche es nicht nur Konzepte, sondern konkreter Pläne. Er habe eine Initiative von 300 Experten aus der Wirtschaft ins Leben gerufen, verwies Spindelegger auf "Unternehmen Österreich 2025". "Wir haben dazu hervorragende Pläne abgeschlossen und von Wirtschaftsforschern bewerten lassen. 420.000 Arbeitsplätze - das ist unsere Zukunftsansage. Wir wollen mehr Arbeit und Jobs, von denen man gut leben kann."

Dem gegenüber stünden die Steuerpläne der SPÖ - diese seien aber nicht der richtige Weg. "Neue Steuern bedeuten Abwanderung ins Ausland, und Arbeitsplätze werden in Frage gestellt", verwies der Vizekanzler auf das Beispiel Frankreich. Er werde nicht zulassen, dass in Österreich Unternehmen weggehen und Arbeitslose bleiben. "Wir brauchen viele Unternehmen und viele Arbeitsplätze - das ist unser Programm." Die Volkspartei stehe für neue Arbeitsplätze und gegen neue Steuern sowie für eine Steuerbremse.

Immer wieder werde die ÖVP als Millionärspartei dargestellt. "Wir sind keine Millionärspartei." Die Volkspartei sei vielmehr eine Partei, in der alle Schichten, Bundesländer und Bevölkerungsgruppen repräsentiert seien. "Blicken wir doch in die Reihen der SPÖ - wer waren denn die Parteivorsitzenden?", erinnerte Spindelegger an Alfred Gusenbauer mit seinen vielen Aufsichtsratstätigkeiten, Viktor Klima mit einem Millionenvertrag bei VW in Argentinien oder Franz Vranitzky. "Wir brauchen uns diesen Vorwurf nicht gefallen lassen. Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen."

Spindelegger sprach sich zudem für eine Gebührenbremse aus und hob die Gebührenerhöhungen in Wien hervor. Jeder Wiener Haushalt sei dadurch mit 300 Euro belastet. Es gehe nicht an, dass man für eine erbrachte Leistung eine Übergebühr verrechne und sich so ein Körberlgeld mache. "Auch dort muss etwas anders werden. Das Leben muss für die Bürgerinnen und Bürger wieder leistbar werden."

Die ÖVP stehe für Arbeitsplätze, nannte Spindelegger dabei drei "E" als Eckpfeiler:

- die Entfesselung der Wirtschaft ("machen wir eine black list der hundert wettbewerbsfeindlichsten Vorschriften")

- Entlastung und

- Export. Der Export sei eine österreichische Erfolgsstory, hier sei aber noch "Luft nach oben".

Kritik übte Spindelegger in seiner Rede auch an den Grünen und ihren Aussagen zur Landwirtschaft. "Wirtschaft ist auch Landwirtschaft. Und wenn die Grünen die Landwirtschaft so sehr ins Visier nehmen - glaubt ihr, die Radieschen mit basisdemokratischer Abstimmung anbauen zu können?" Er habe Vertrauen zu unseren Bauern, dass diese das Beste für Österreich wollen. "Das sind keine Brunnenvergifter, das sind verantwortungsvolle Menschen! Lassen wir uns die Landwirtschaft nicht Grünmalen", so Spindelegger in Richtung der Grün-Partei.

Die ÖVP stehe auch für Familien, wobei jede Familie selbst entscheiden müsse, wie sie die Frage der Kinderbetreuung und Arbeitsplatzsituation lösen wolle. Die ÖVP sehe sich hier als Partner und nicht als Vormund. Die ÖVP stehe aber für einen Freibetrag von 7000 Euro pro Jahr für jedes Kind, "weil es notwendig ist". An den Kosten dürfe Familie nicht scheitern. "Für die Familien in diesem Land - das ist unser Programm."

Die Volkspartei habe ein ambitioniertes Programm in Richtung leistbares Leben aufgestellt. "Wir haben die Chance, dass wir diese knapp drei Monate nützen, die Bürgerinnen und Bürger davon zu überzeugen, dass wir die bessere Nummer eins sind."

Jener, der als Erster durchs Ziel geht, habe die Chance, Partner zu suchen und die Agenda zu bestimmen, worüber verhandelt wird. Posten gebe es viele, aber sie verschwinden wieder - Politik gibt es nur eine: "die Politik für Österreich. Uns obliegt es, die Bürgerinnen und Bürger in 89 Tagen zu überzeugen, dass wir die besten sind", appellierte Spindelegger an die ÖVP-Kandidatinnen und -Kandidaten. Die ÖVP setze auf Zukunft und werde daher ihren Wahlkampf positiv gestalten und "Willkommen Zukunft" sagen. "Jetzt packen wir s an -jetzt geht s los - 89 Tage Überzeugungsarbeit und am 29. September ein Riesenfest - da brauchen wir die ganze Hofburg, um das zu feiern."

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

Tel.: 01/40110/4436

http://www.oevpklub.at