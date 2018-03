FPÖ: Strache präsentiert Wiener Landesliste für Nationalratswahlen 2013

Wien (OTS) - FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache präsentierte heute bei einer Pressekonferenz die freiheitliche Wiener Landesliste für die Nationalratswahlen 2013. An der Pressekonferenz nahmen die Kandidaten Ing. Thomas Schellenbacher, Maximilian Krauss und DDr. Hubert Fuchs teil.

Wien Strache betonte, handle es sich bei der Liste um eine attraktive Mischung aus bekannten und neuen Gesichtern. Spitzenkandidat in Wien ist Strache selbst, der acht Mandate in Wien für möglich hält.

2 Dr. Dagmar Belakowitsch Jenewein

Die Gesundheitssprecherin des FPÖ-Parlamentsklubs ist studierte Medizinerin und hat sich unter anderem im Kampf gegen den Kindesmissbrauch, für eine echte Gesundheits- und Krankenkassenreform sowie in der Behindertenpolitik und der Gentechnik-Diskussion einen Namen gemacht.

3 Mag. Heidemarie Unterreiner

Die Bezirksparteiobfrau der FPÖ-Innere Stadt ist Magistra der Anglistik und war bereits viele Jahre Kultursprecherin des FPÖ-Rathausklubs, bevor sie eben diese Position nach der Nationalratswahl 2008 auch im freiheitlichen Parlamentsklub einnahm. In dieser Zeit konnte sie etwa in den Diskussionen rund um die Kunsthalle oder das MAK aber auch in der Theater-, Opern- und Filmpolitik befruchtende Ansichten jenseits des politischen Mainstreams und der Political Correctness einbringen. So soll das natürlich auch in der nächsten Periode sein.

4 Dr. Johannes Hübner

Der erfolgreiche Anwalt ist Sprecher des freiheitlichen Parlamentsklubs für Außenpolitik, Europa und Entwicklungszusammenarbeit. Bei der Wahl 2008 mit einem Direktmandat des Wahlkreises Süd-West ausgestattet, punktete der Jurist unter anderem in den Themenbereichen ESM, EU-Beitritt der Türkei, Homo-Ehe, EU-Kostenexplosion und Südtirol politisch und medial.

5 Dr. Andreas Karlsböck

Der Ärztesprecher des FPÖ-Parlamentsklubs ist ebenfalls 2008 ins Hohe Haus eingezogen, wo er sich insbesondere dem Kampf gegen die Zweiklassen-Medizin sowie um die Rechte von Ärzten und Patienten verschrieben hat. Die Aufwertung der niedergelassenen Ärzte und damit mögliche Entlastung der Spitalsambulanzen ist ihm ein Herzensanliegen, das er gegen alle politischen Widerstände verfolgt.

6 Veronika Matiasek

Die nichtamtsführende Stadträtin Im Wiener Rathaus ist Bezirksparteiobfrau der FPÖ-Hernals und hier im Besonderen für Integration, Frauenfragen, Konsumentenschutz, Personal und Umwelt zuständig. Als Vorsitzende der IFF-Wien (Initiative Freiheitlicher Frauen) sorgte sie in der weichgespülten und politische überkorrekten Diskussion rund um Frauenquoten, Familie und Kindererziehung stets für klare und vom Meinungsterror unbeeindruckte Aussagen.

7 Hans-Jörg Jenewein

Der langjährige Landesparteisekretär der FPÖ-Wien ist 2011 in den Bundesrat eingezogen und hat dort mit Dringlichen Anfragen etwa zur Vergabepraxis im Innenressort und Eurofighter-Schmiergeldaffäre oder zum Fall Kampusch und den Exekutiv-Skandal bei den Ausschreitungen rund um den Akademiker-Ball von sich reden gemacht. Er wird in der morgigen Plenarsitzung als neuer Nationalratsabgeordneter angelobt und wird den Platz des künftigen Volksanwalts Dr. Peter Fichtenbauer einnehmen.

8 DDr. Eduard Schock

Der langjährige nichtamtsführende Stadtrat war in der Legislaturperiode von 2006 bis 2010 FPÖ-Klubobmann im Rathaus. Der Doktor der Wirtschaft und der Rechtswissenschaften ist der Finanz-, Budget- und Arbeitsmarktexperte der Wiener FPÖ und hat unter anderem die hochriskanten Spekulationsgeschäfte und Fremdwährungskredite der Stadt Wien aufgedeckt, die dem Wiener Steuerzahler bisher schon einen Verlust von weit über 300 Mio. Euro beschert haben.

9 Thomas Schellenbacher

Thomas Schellenbacher ist ein erfolgreicher Unternehmer und wird sich im Nationalrat daher naturgemäß verstärkt um den Bereich Wirtschaft kümmern.

10 Petra Steger

Die Tochter des früheren FPÖ-Vizekanzlers Dr. Norbert Steger studiert Wirtschaftsrecht sowie internationale Betriebswirtschaftslehre und hat zudem schon einige Auslandsemester in den USA absolviert. Die mehrmalige österreichische Basketball-Staatsmeisterin vertritt die FPÖ-Meidling in der Bezirksvertretung und wird sich als aktive und höchst erfolgreiche Sportlerin auch im österreichischen Basketball-Nationalteam im Parlament natürlich des Spitzen- und Breitensports annehmen, wo wir uns in manchen Bereichen und vor allem im Sportstättenbereich auf äußerst niedrigem Niveau bewegen. Auch für die jungen Wähler ist Petra Steger eine attraktive Kandidatin, mit der wir uns von offensichtlichen Quotenzwängen der anderen Parteien abheben wollen und werden.

11 Maximilian Krauss

Der Student der Rechtswissenschaften ist Jahrgang 1993 und damit wohl der jüngste Kandidat auf aussichtsreicher Stelle aller antretenden Parteien am 29. September. Auch als jüngster Bezirksobmann der FPÖ-Wien hat er in der Josefstadt für frischen Wind in der Bezirkspolitik gesorgt. Nach dem Motto "Früh übt sich..." haben wir uns daher entschlossen, keine Berufsjugendlichen zu kandidieren, sondern den jungen Wählern auch in der Person des Maximilian Kraus ein Angebot zu machen.

12 DDr. Hubert W. Fuchs

DDr. Fuchs ist langjährig und erfolgreich im Bereich der Steuerberatung tätig. Er hat zum Steuerrecht auch zahlreiche Publikationen veröffentlicht. Außerdem ist er Lehrbeauftragter an der Akademie der Wirtschaftstreuhänder, Lehrbeauftragter an der Finanz-Akademie des WIFI Wien, Lektor an der FH Campus Wien (Tax Management) und Herausgeber und Schriftleiter der Zeitschrift für Abgaben-, Finanz- und Steuerrecht AFS.

