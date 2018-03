Glaser: Alte Sorten schützen und gleichzeitig modernen qualitativ hochwertigen Pflanzenanbau fördern

Gemeinsamer Antrag auf Stellungnahme von ÖVP, SPÖ und Grünen im Ständigen EU-Unterausschuss einstimmig beschlossen

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Die EU hat im Sommer einen Vorschlag für eine neue Verordnung zu Neuregelungen des Saat- und Pflanzgutverkehrs in der EU angekündigt, der das Inverkehrbringen von Saatgut und Pflanzenvermehrungsgut noch strenger regelt und der zu heftigen Diskussionen geführt hat. Diese Verordnung war heute auch Thema im Ständigen Unterausschuss in Angelegenheiten der EU. "Österreich hat die Saatgut-Verordnung immer am liberalsten ausgelegt. Es ist aber auch klar, dass professionelle Saatguterzeuger und Vermarkter Schutz brauchen. Die professionellen Betriebe brauchen eine hohe Qualität und klare Regeln. Trotzdem ist es notwendig, auch die Privatnutzer, Hobbygärtner und Nischenmärkte zu unterstützen", sagte heute, Montag, ÖVP-Abg. Franz Glaser anlässlich der Ausschusssitzung uund wies unter anderem darauf hin, dass die Kommission den ursprünglichen Vorschlag insofern abgeändert habe, dass Ausnahmen für Saatgut für Nischenmärkte und Erhaltungssorten aufgenommen wurden.

"Insbesondere die Frage, ob künftig seltene alte Sorten einem Zulassungsverfahren unterzogen werden müssen, hat zu massiven Bedenken geführt." Viele würden befürchten, dass die genetische Vielfalt und damit die Biodiversität in Wäldern, Wiesen und Feldern gefährdet sei. "Kleinerzeuger werden mehr, und sie dürfen nicht unter die Räder kommen", hob der Abgeordnete auch das Umweltprogramm des Ministers hervor, bei dem Bauern mit alten Haustierrassen und alten Getreide- und Gemüsesorten wie dem Waldviertler Mohn unterstützt werden, um einen Beitrag zur genetischen Vielfalt leisten zu können.

Glaser verwies auch auf eine entsprechende begründete Stellungnahme des Bundesrats. In der heutigen Sitzung hat er gemeinsam mit SPÖ und Grünen daher einen Antrag auf Stellungnahme eingebracht, der einstimmig beschlossen wurde. Darin wird der zuständige Bundesminister unter anderem aufgefordert, den von der Europäischen Kommission beabsichtigten Vorschlag für eine Vermehrungsgut-Verordnung (Saat- und Pflanzgut-Verordnung) kritisch auf seine Auswirkungen auf Unternehmen, landwirtschaftliche Betriebe sowie die Konsumentinnen und Konsumenten zu prüfen. Die Konsumenten müssen auch sicher sein, dass sie weiterhin von der großen Vielfalt verschiedener Obst-, Gemüse- und anderer Pflanzensorten profitieren können. Zudem soll es zu keinen höheren Kosten und Bürokratiebelastungen für Saatgut- und Pflanzenzuchtunternehmen kommen. Der Minister soll auch dafür eintreten, dass mindestens Ausnahmen vergleichbar zum bestehenden österreichischen Saatgutrecht zur Erhaltung der genetischen Vielfalt geschaffen werden und das bestehende Konsumentenschutzrecht durch das neue Recht nicht aufgeweicht wird (z.B. klare Gentechnikkennzeichnung) sowie das Landwirteprivileg erhalten bleibt.

