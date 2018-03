ÖGfE-Schmidt: Österreicher heißen Kroatien in EU mehrheitlich willkommen

46 Prozent begrüßen EU-Beitritt, 29 Prozent lehnen diesen ab - Umfrage

Wien (OTS) - Am 1. Juli wird Kroatien als 28. Mitglied der Europäischen Union beitreten. 46 Prozent der befragten Österreicher bewerten den EU-Beitritt Kroatiens positiv, 29 Prozent lehnen ihn ab, 22 Prozent stehen diesem neutral gegenüber.* "Kroatien wird als südlicher Nachbar wahrgenommen und ist für die Österreicher ein willkommener EU-Partner. Das positive Meinungsbild, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, resultiert vor allem aus den gemeinsamen historisch-kulturellen Wurzeln und den langjährigen wirtschaftlichen und persönlichen Verbindungen", analysiert Paul Schmidt, Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE), das Ergebnis der aktuellen Umfrage.

"Österreich ist der bei weitem größte Auslandsinvestor in Kroatien und im Ranking der beliebtesten ausländischen Sommer-Urlaubsdestinationen rangiert Kroatien an zweiter Stelle. Auch die etwa 70.000 in Österreich lebenden Kroaten spielen vermutlich eine nicht zu unterschätzende Rolle bei der Bewertung."

Die Zustimmung der Österreicher findet sich quer durch alle Befragungsgruppen auf einem sehr ähnlichen Niveau. "Kroatien ist das Land, dessen EU-Beitritt die Österreicher - im Vergleich zu anderen aktuellen und potenziellen EU-Kandidaten - mit Abstand am stärksten befürworten", fasst Schmidt zusammen.

Die Umfrage wurde von der Sozialwissenschaftlichen Studiengesellschaft (SWS) Ende Juni 2013 im Auftrag der ÖGfE durchgeführt. Befragt wurden österreichweit 650 Personen per Telefon (repräsentativ für die österreichische Bevölkerung ab 16 Jahre/Gewichtung nach Geschlecht, Alter und Bildung).

* Rest auf 100 Prozent = "weiß nicht / keine Angabe"

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Paul Schmidt

Österreichische Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE)

Rotenhausgasse 6/8-9

A-1090 Wien

Tel.: (+43-1)533 49 99

Fax.: (+43-1)533 49 99 40

E-Mail: paul.schmidt @ oegfe.at

www.oegfe.at

www.oegfe.at/facebook