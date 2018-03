ÖH: Linke Viererkoalition engagiert sich weiter für eine starke, politische Vertretung von Studierenden in Österreich

FLÖ, FEST, GRAS und VSStÖ setzen Zusammenarbeit fort

Wien (OTS) - Die Exekutive der Bundesvertretung der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) wird, wie auch in den letzten zwei Jahren, aus einer Koalition von FLÖ, GRAS, FEST und VSStÖ bestehen. "Wir freuen uns sehr über den anhaltenden Wunsch der Studierenden nach einer ÖH, die ihre Interessen stark vertritt", so Florian Kraushofer vom Vorsitzteam der ÖH. "Wir werden alles daran setzen, mehr Studierende in die Arbeit der ÖH einzubinden. Dazu gehört auch die Direktwahl der Bundesvertretung, die um einiges demokratischer als das jetzige Wahlsystem ist und die Wahlbeteiligung sicherlich erhöhen würde. Wir hoffen, dass unsere NachfolgerInnen direkt gewählt werden."

"Auch diese Exekutive wird sich dem Kampf für einen offenen Hochschulzugang verschreiben. Die letzte Exekutive hat Studiengebühren vor den Verfassungsgerichtshof gebracht und flächendeckende Zugangsbeschränkungen verhindert. Diesen Weg werden wir weiterführen", so Viktoria Spielmann vom Vorsitzteam. "Außerdem hat die Wahl gezeigt, dass sich die Studierenden eine ÖH wünschen, die weiter ihr allgemeinpolitisches Mandat ernst nimmt. Studierende sind Teil der Gesellschaft und gestalten diese auch mit. Deshalb werden wir weiter stark gegen Diskriminierung, Rassismus, Sexismus, Homophobie und Faschismus auftreten."

"Die derzeit rechtlich schlechter gestellten Studierenden an FHs und PHs, müssen eine lautere Stimme bekommen. Die Trennung der Hochschulsektoren bringt Nachteile, vor allem bei der sektoralen Durchlässigkeit. Wir fordern deshalb weiter einen einheitlichen Hochschulsektor", betont Bernhard Lahner vom Vorsitzteam. "Die ÖH wird die Entwicklungen rund um die PädagogInnenbildung und das LehrerInnendienstrecht weiter kritisch begleiten. Alle PädagogInnen -vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe - brauchen einen Masterabschluss."

"Erst vor zwei Tagen hat die ÖH eine Studie präsentiert, die aufzeigt wie schlecht es um die finanzielle Situation von Studierenden tatsächlich bestellt ist. Die Kürzung der Familienbeihilfe hat dazu geführt, dass bereits mit dem 24. Geburtstag die finanziellen Probleme drastisch zunehmen", so Julia Freidl vom Vorsitzteam. "Wir werden weiter auf die Rücknahme der Familienbeihilfenkürzung bestehen und uns für ein treffsicheres Beihilfensystem einsetzen. Neben den politischen Kämpfen für eine bessere soziale Absicherung, werden wir aber auch Projekte weiterführen und neue initiieren, um Studierende im Alltag direkt zu unterstützen."

"Politik, die wirkt. Service, das hilft." Unter diesem Leitbild wird sich auch das neue Vorsitzteam in den kommenden zwei Jahren für die Interessen der Studierenden stark machen.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH)

Philipp Poyntner, Pressesprecher

Tel.: 0676 888 52 211

philipp.poyntner @ oeh.ac.at

http://www.oeh.ac.at