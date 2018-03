ÖAAB und Wirtschaftsbund starten Initiative "Gemeinsam gesund"

Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz steht im Vordergrund. In Wien verursachen 12 Mio. Krankenstände zwei Mrd. Euro an Kosten. Weg von Reparaturmedizin - hin zur Prävention.

Wien (OTS) - Wien - OTS: "Nur gesunde Mitarbeiter sind zufriedene Mitarbeiter - das ist für Arbeitnehmer genauso wichtig wie für Arbeitgeber" fassten KommR Brigitte Jank, Obfrau des Wirtschaftsbundes und Nationalrätin Gabriele Tamandl, Obfrau des ÖAAB Wien, das Ziel der gestarteten Initiative "Gemeinsam gesund" zusammen. Die beiden großen "Erwerbstätigen"-Teilorganisationen der ÖVP in Wien wollen damit mehr Bewusstsein für den Nutzen von Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz schaffen, denn "die Gesundheit ist das höchste Gut" meinten beide übereinstimmend.

"Ein gesunder Betrieb, hat gesunde Mitarbeiter!" streicht Jank die Bedeutung der Gesundheit der Mitarbeiter für den eigenen Betrieb hervor. Die Unternehmer haben das erkannt und investieren daher in ein gesundes Arbeitsumfeld und ergänzen dies mit freiwilligen Gesundheitsleistungen, die sie den Arbeitnehmern zur Verfügung stellen. "Dabei profitieren die Arbeitnehmer persönlich durch eine bessere Gesundheit, die Arbeitgeber haben zufriedenere und leistungsfähigere Mitarbeiter." zeigte sich Jank überzeugt.

12 Mio. Krankenstände zwei Mrd. Euro an Kosten

Welche volkswirtschaftliche Bedeutung die Gesundheitsförderung spielen könnte, zeigt die hohe Anzahl an Krankenstandstagen. Jährlich entstehen in der Bundeshauptstadt 12 Mio. Krankenstände, die zwei Mrd. Euro Kosten sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber hervorrufen. "Geld das sich unsere Betriebe gerne bei den Lohnnebenkosten sparen würden und das wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne für ein höheres Nettogehalt lassen würden." stellt Jank die Faktenlage dar.

Prävention kommt dem Sozialsystem zugute

"Das Zauberwort heißt Prävention", so Gabriele Tamandl, "Es beginnt beim gesunden Essen und geht über die Wertschätzung der geleisteten Arbeit, bis hin zu tatsächlicher medizinischer Prävention durch Angebote seitens der Unternehmen oder der Sozialversicherungen", so Tamandl weiters. "Wenn im schlimmsten Fall ein Burn-Out am Ende des Weges steht, wird ein Wiedereintritt in die Arbeitswelt langwierig und schwer, deshalb liegt es im Interesse aller die Zeichen früh zu erkennen und Arbeitsumfelder zu schaffen, in denen die Menschen gesund leben und sich bei ihrer Arbeit wohl fühlen können", folgert Tamandl.

"Arbeit ist sinnstiftend, das zeigen hohe Krankheitszahlen bei Menschen die zu früh oder zu abrupt aus der Arbeitswelt gerissen werden. Gesunde, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben eine höhere Motivation und müssen nicht in Frühpension geschickt werden, was letztlich neben dem zufriedenen Mitarbeiter auch den Unternehmern und dem Sozialsystem zugutekommt.", so Tamandl.

Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz

Im Zuge der Auftaktveranstaltung "Gemeinsam gesund" stellten der Wirtschaftsbund und der ÖAAB die Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz in den Vordergrund. Als Best Practice wurde von Arbeitsmediziner Dr. Dieter Viehböck, die gesundheitsbildenden Maßnahmen der ERSTE Bank vorgestellt. Dr. Thomas Mück, stellvertretender Generaldirektor der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft plädierte für einen neuen Zugang - weg von der Reparaturmedizin, hin zur Prävention. Abschließend präsentierte Mag. Georg Toifl die praktische Umsetzung von gesundheitsfördernden Maßnahmen in seinem Familienbetrieb. (Schluss)

