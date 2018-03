Österreichischer Krebsforscher gewinnt internationalen Forschungspreis CESAR 2013

Wien (OTS) - Der vergleichende Pathologe Prof. Lukas Kenner vom Ludwig Boltzmann Institut für Krebsforschung (LBI-CR) in Wien erhält heute den mit 6.000 Euro dotierten Forschungspreis 2013 der "Central European Society for Anticancer Drug Research" (CESAR). Unter Kenners Leitung ist es dem Forscherteam gelungen die molekularen Prozesse, die ein Lymphom (bösartige Erkrankung des lymphatischen Systems) verursachen, besser zu verstehen und dieses Verständnis direkt zum Nutzen eines Patienten einzusetzen. So wurde unter Kenners Leitung die zentrale Rolle des Schaltermoleküls PDGFR in Lymphomen entdeckt und klinisch erprobt. Mit einem spezifischen PDGFR-Inhibitor konnte ein todkranker Patient, der an einem anaplastischen großzelligen Lymphom (ALCL) litt, geheilt werden. Für diese klinische Anwendung der Forschungsergebnisse wird Kenner jetzt mit dem CESAR 2013 ausgezeichnet, der erfolgreiche Beiträge aus der translationalen Forschung zur Entwicklung antitumoraler Wirkstoffe auszeichnet. Die Anwendung dieser neuen Therapie befindet sich derzeit in der klinischen Evaluierung.

Der Weg zur neuen Therapie des anaplastischen großzelligen Lymphoms (ALCL):

In Krebserkrankungen werden spezifische Gene angeschaltet, die Signale für das Tumorwachstum aktivieren. Ziel der modernen Krebsforschung ist es, den entscheidenden Schalter dieser Signalwege zu identifizieren und dann ganz gezielt auszuschalten (sogenannte targeted therapy).

Eine der zentralen Herausforderungen in der modernen Krebsforschung ist es die Ergebnisse aus der Forschung an Tumormodellen in eine neue Behandlung von Patienten zu übersetzen. Im Fall der Lymphom-Forschung ist dies Kenner und seinem Team gelungen. Mit Hilfe eines Mausmodells konnten die Wissenschaftler das genetische Modell eines Lymphoms untersuchen, das die Erkrankung in der Maus exakt widerspiegelt. Die grundlegenden Erkenntnisse aus dem Mausmodell brachte Kenner in enger Zusammenarbeit mit Ärzten an der Medizinischen Universität Wien schließlich ans Krankenbett des an ALCL erkrankten Patienten, der sich bereits im Endstadium der Erkrankung befand. Mit einem spezifischen PDGFR-Inhibitor konnte der Patient geheilt werden. Kenner dazu: "Es ist ein ungewöhnlicher Erfolg als Forscher einen direkten Patientennutzen zu erreichen und ich freue mich umso mehr, dass dieser Fortschritt mit einer internationalen Auszeichnung gewürdigt wird."

Die Ergebnisse der Forschungsarbeit wurden 2012 in der renommierten Zeitschrift "Nature Medicine" veröffentlicht. Derzeit erproben internationale Kooperationspartner von der "European Research Initiative on ALCL" (ERIA) die klinische Anwendung einer zielgerichteten Therapie gegen PDGFR in Lymphomen.

Weiterführende Informationen zu dieser Forschungsarbeit, zum CESAR und zum LBI für Krebsforschung sowie eine allgemeine Erklärung zum Thema Lymphome finden Sie in der ausführlichen Presseinformation unter: http://www.ots.at/redirect/lymphome

Über die Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG):

Die LBG ist eine außeruniversitäre Forschungsorganisation mit Sitz in Wien und betreibt Forschungsinstitute (Ludwig Boltzmann Institute) in den Bereichen der Humanmedizin / Life Sciences sowie der Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften. Sie initiiert gemeinsam mit akademischen und anwendenden Partnern innovative Forschungsthemen und ist spezialisiert auf translationale Forschung - die Brücke zwischen Grundlagenforschung und Anwendung. In den geistes- und sozialwissenschaftlichen Instituten werden die interdisziplinär erarbeiteten Forschungsergebnisse in Konferenzen und wissenschaftlichen Veranstaltungen dem Fachpublikum kommuniziert sowie mittels publikumswirksamer Aktivitäten der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Derzeit betreibt die LBG 17 LBI und 5 Cluster mit rund 380 MitarbeiterInnen. Die Einrichtung von Ludwig Boltzmann Instituten (LBI) für eine befristete Laufzeit erfolgt aufgrund von Ausschreibungen mit internationalen Begutachtungsverfahren.

