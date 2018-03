Call for Action: Schuldenberatungen fordern Politik zum Handeln auf

Wien (OTS) - Die staatlich anerkannten Schuldenberatungen treten in Dialog mit den wahlwerbenden Parteien. Ein Fragenkatalog, der wesentliche Aspekte im Kampf gegen Überschuldung privater Haushalte absteckt wurde heute im Rahmen der 5. Österreichischen Schuldenberatungstagung in Graz präsentiert.

Verstärkte Finanzbildung, erleichterter Zugang zum Privatkonkurs, das Recht auf ein Girokonto und ausreichende Kapazitäten für Budget-und Schuldenberatung - das sind die zentralen Themen mit denen sich Politik auseinandersetzen muss. Firmenpleiten, steigende Arbeitslosigkeit und der Aufbrauch von Ersparnissen treiben immer mehr Menschen in wirtschaftliche Notsituationen. "Politik muss den Menschen zeigen, dass sie nicht nur für Banken und Bauwirtschaft da ist, sondern auch wirtschaftlich gescheiterten Einzelunternehmen und Familien zeitgemäße Formen der Entschuldung zur Verfügung stellt. Hier ist sie säumig!", sagt Dr. Hans W. Grohs, Geschäftsführer der Dachorganisation ASB Schuldnerberatungen GmbH.

Die Parteien sollen sich noch vor, aber auch nach der Wahl mit konkreten Maßnahmen im Kampf gegen Überschuldung auseinandersetzen. Der Fragenkatalog wurde im Rahmen der 5. Österreichischen Schuldenberatungstagung mit über 100 TeilnehmerInnen als Resolution verabschiedet. Er wird nun den ParteichefInnen von SPÖ, ÖVP, GRÜNE, FPÖ, BZÖ und Team Stronach zur Beantwortung bis 5. August übermittelt. Die Antworten werden veröffentlicht und diskutiert.

Im Rahmen der Tagung am 27./28. Juni in Graz blickten interessierte TeilnehmerInnen "über den Tellerrand". So wurde neben eigenen Projekten und Erfahrungen auch "Entschuldung anderswo" diskutiert, wozu kompetente Gäste aus Deutschland, Griechenland, Luxemburg und Italien eingeladen waren. Zudem wurde der Austausch mit Vertretern der Banken und Kreditschutzverbände forciert.

"Die Bedeutung eines Privatkonkurses und einer raschen Entschuldung sind heute europaweit unbestritten. Es gibt in Österreich noch gravierende Probleme, bei denen wir dringenden Handlungsbedarf sehen", sagt Dr. Hans W. Grohs, Geschäftsführer der ASB Schuldnerberatungen GmbH. So hinkt Österreich bezüglich der langen Verfahrensdauer von sieben Jahren im Privatkonkurs im europäischen Vergleich nach. Aber auch am anderen Ende - bei der Überschuldungsprävention - braucht es Aktivitäten: mehr Ressourcen für flächendeckende Präventionsarbeit sowie Finanzbildung als fixer Bestandteil im Unterricht könnten Überschuldungskarrieren verhindern.

Schuldenberatung rechnet sich vielfach, wie eine Studie des NPO Kompetenzzentrums der Wirtschaftsuniversität kürzlich errechnet hat:

Jeder Euro, der in die staatlich anerkannten Schuldenberatungen investiert wird, schafft soziale und wirtschaftliche Wirkungen im Gegenwert von 5,3 Euro. Dr. Hans W. Grohs: "Die Schuldenberatungen arbeiten effizient und gewinnbringend, nun wird es Zeit, dass wieder die Politik einen Teil zur Verbesserung der Lebenssituation betroffener Menschen beiträgt.

Der Fragenkatalog "Überschuldung verhindern, Entschuldung ermöglichen" sowie Hintergrundmaterial und druckfähige Grafiken:

www.schuldenberatung.at/fachpublikum/presse.php

Details zum Tagungsprogramm auf www.schuldenberatung.at/sbtagung13

Kontakt zu den GeschäftsführerInnen der Schuldenberatungen in den Bundesländern:

Schuldnerberatung Wien, Tel. 01 33 08 735 - DSA Alexander A. Maly Schuldnerberatung Niederösterreich, Tel. 02742 35 54 20 - Ulrike Martin, MAS, MBA

Schuldnerberatung Oberösterreich, Tel. 0732 77 55 11 - Mag. Thomas Berghuber

SCHULDNERHILFE OÖ, Tel. 0732 77 77 34 - Mag. (FH) Ferdinand Herndler Schuldenberatung Salzburg, Tel. 0662 879901, 0676/507 52 00 - Mag. Peter T. Niederreiter

Schuldenberatung Tirol, Tel. 0512 57 76 49 - Mag. Thomas Pachl IfS-Schuldenberatung Vorarlberg, Tel. 05574 46 18 5 - DSA Peter Kopf Schuldnerberatung Steiermark, Tel. 0316 37 25 07 - Mag. Christof Lösch

Schuldnerberatung Kärnten, Tel. 0463 51 56 39 - Mag. Karl Kleindl Schuldenberatung Burgenland, Tel. 02682 600 215-0 - Mag.a Gabriela Perusich

