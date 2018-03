Verkehrsdienstevertrag NÖ: hohe Qualität, mehr Fahrgäste

Positive Zwischenbilanz zum Verkehrsdienstevertrag NÖ: Mehr Angebot, hohe Pünktlichkeit und 10 % mehr Fahrgäste in der Ostregion

St. Pölten (OTS) - Vor rund einem Jahr wurde zwischen dem Land NÖ und den ÖBB ein neuer Verkehrsdienstevertrag mit fixen Qualitätsstandards abgeschlossen. Mit dem Verkehrsdienstevertrag bestellte das Land Niederösterreich zusätzlich zu dem vom Bund bestellten Grundangebot Zugverkehre in Niederösterreich. Neben der Absicherung des bestehenden Nahverkehrsangebots brachte der Vertrag auch eine deutliche Angebotsausweitung. So bestellte das Land NÖ 62 zusätzliche Züge pro Werktag oder 10.100 zusätzliche Sitzplätze. Bei einem Pressgespräch zogen der niederösterreichische Verkehrslandesrat, Mag. Karl Wilfing, und der Vorstand der ÖBB-Personenverkehr AG, Birgit Wagner, heute eine positive Zwischenbilanz.

"Mit dem vor einem Jahr unterzeichneten Verkehrsdienstevertrag haben wir das Angebot bis 2019 gesichert und zusätzliche Pendlerzüge bestellt. Besonders wichtig ist für uns, dass dabei maßgebliche Qualitätsziele - wie beispielsweise Sauberkeit und Pünktlichkeit -erreicht werden. Die ÖBB haben die vereinbarten Ziele erreicht - aus diesem Grund wird ein Bonus von rund 80.000 Euro ausbezahlt", stellt Wilfing fest. Darüber hinaus sind die neu etablierten Taktknoten in St. Pölten und Amstetten eine wesentliche Angebotsverbesserung. Wilfing: "Wer heute am Taktknoten umsteigt, der hat innerhalb von Minuten seinen Anschlusszug. Damit fügen sich beide Taktknoten bestens in das NÖ Gesamtverkehrskonzept ein."

"Der Verkehrsdienstevertrag garantiert unseren Fahrgästen ein stabiles, öffentliches Verkehrsangebot. Unsere Kunden profitieren von mehr Angebot und hoher Qualität. Allein von 2011 auf 2012 sind die Fahrgastahlen in der Ostregion um 10 % gestiegen", so Birgit Wagner, Mitglied des Vorstandes der ÖBB-Personenverkehr AG.

Mehr Angebot

Der neue Verkehrsdienstevertrag NÖ brachte neue Zugangebote für die niederösterreichischen Pendler. Zusätzlich zu den stündlich verkehrenden REX- und Regionalzügen sind erstmals im Nahverkehr 200 km/h schnelle Regionalexpresszüge (REX200) zwischen Wien -Tullnerfeld - St. Pölten Hbf. - Loosdorf - Melk - Pöchlarn -Ybbs/Donau - Amstetten und teilweise bis St. Valentin unterwegs. Dadurch konnte die Fahrzeit um bis zu 19 Minuten verkürzt werden. Ein REX200-Zugpaar pro Tag bringt auch eine noch schnellere Direktverbindung zwischen Wien und Krems. Die Züge sind zusätzliche Verkehrsdienstbestellungen der Länder Niederösterreich und Wien in Zusammenarbeit mit der Verkehrsverbund Ostregion (VOR) GmbH.

Zwischen Unter Purkersdorf und Rekawinkel fahren als Verlängerung der S15 von Wien Hütteldorf nach Unter Purkersdorf 20 Züge zusätzlich. 24 Züge mehr kommen zwischen Unter Purkersdorf und der Landesgrenze NÖ/Wien zum Einsatz. Auf der Südachse sind mehr Züge zwischen Deutschkreutz und Wr. Neustadt unterwegs. Pendler aus dem Süden Niederösterreichs haben seit der Teilinbetriebnahme des Hauptbahnhofs Wien neue Umsteigemöglichkeiten zur U-Bahn. So können Fahrgäste aus Richtung Bruck/Leitha nun über den Hauptbahnhof direkt bis Meidling zur U6 fahren.

Taktknoten etabliert

Neben der Angebotsausweitung auf der Weststrecke bringen auch die neu etablierten Taktknoten St. Pölten und Amstetten optimale Anschlussverbindungen von Wien bzw. Linz ins Most- und Waldviertel. So gibt es in St. Pölten um die Minute 30 den InterCity-Taktknoten aus Richtung Wien und Linz, der optimale Anschlüsse nach Pöchlarn, Traisen, Tulln oder Krems bietet. In Amstetten gibt es stündlich um die Minute 00 einen InterCity-Knoten. Der Knoten bietet eine stündliche Anbindung der Rudolfsbahn Richtung Waidhofen/Ybbs sowie stündliche REX-Verbindungen nach St. Valentin bzw. St. Pölten und einen Regionalzug-Stundentakt von/nach Blindenmarkt.

Hohe Pünktlichkeit und saubere Züge

Im Rahmen des Verkehrsdienstevertrags wurden Qualitätsziele mit einem Bonus-/ Malussystem in den Bereichen Pünktlichkeit, Sauberkeit, Sicherheit und Fahrgastinformation festgelegt. Die Zielerreichung wird regelmäßig durch stichprobenartige Qualitätsprüfungen sowie die Befragung von ÖBB-Kunden durch den VCÖ überprüft. 2012 ergab sich daraus eine Bonuszahlung von 80.000 Euro für die ÖBB. Die Pünktlichkeit im Nahverkehr konnte in NÖ gegenüber dem hohen Niveau im Jahr 2011 weiter auf 96,3 % gesteigert werden. Von Jänner bis Mai 2013 beträgt die Pünktlichkeit in Niederösterreich bisher 96, 4 %. Von den Kunden wird die Pünktlichkeit mit der Note 1,6 (Schulnotenprinzip) bewertet. Die Sauberkeit im Zug bekommt die Note "Gut" und die Sicherheit im Zug liegt bei 1,9. Verbesserungspotential gibt es bei der Information im Störungsfall: Diese bewerten Kunden mit der Note 2,5. Die ÖBB arbeiten bereits an Verbesserungsmaßnahmen.

+10% mehr Fahrgäste

Die Fahrgastzahlen bestätigen den gemeinsamen Weg von ÖBB, Bund und Land. In der Ostregion waren von 2011 auf 2012 um mehr als 10% mehr Reisende unterwegs. Der positive Trend setzt sich auch im Jahr 2013 fort. So nutzten von Jänner bis Mai 2013 im VOR-Raum um 3,6% mehr Fahrgäste die Angebote der ÖBB als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Neue Nahverkehrszüge

Bis 2016 beschaffen die ÖBB 100 neue barrierefreie und klimatisierte Züge vom Typ Desiro Mainline (ML) für den Nah- und Regionalverkehr. Davon kommen 30 Züge im S-Bahn-Verkehr in Niederösterreich und Wien zum Einsatz. Der Bund und die Länder Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und die Steiermark leisten dazu einen Finanzierungsbeitrag über erhöhte Abgeltungen aus den Verkehrsdiensteverträgen. Niederösterreich trägt dazu ab 2015 zwei Mio. Euro jährlich bei. Die ersten neuen Züge werden voraussichtlich 2016 in Niederösterreich eingesetzt.

Fakten zum Verkehrsdienstevertrag NÖ

Der Verkehrsdienstervertrag NÖ wurde im Auftrag des Landes NÖ zwischen der VOR GmbH und der ÖBB-Personenverkehr AG abgeschlossen. Der Vertrag läuft von 2012 bis 2019 und hat die Option auf Verlängerung bis 2020. Das Auftragsvolumen umfasst jährlich 1,9 Mio. Zug-km im Wert von 29 Mio. Euro. Vor allem das Angebot für Pendler von und nach Wien wird damit verdichtet. Darüber hinaus gibt es mit Fertigstellung des Hauptbahnhofs Wien die Option auf weitere Zusatzbestellungen, wie etwa die Verdichtung der S-Bahn auf der Achse Gänserndorf bis Landesgrenze NÖ/Wien, die Verdichtung der S7 zwischen Wien und dem Flughafen Wien oder ein zusätzliches Zugpaar von Krems nach Wien.

