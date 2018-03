Karpfinger: Rübenbauern von Quotenende 2017 enttäuscht

Gleichstellung und Stärkung in neuem Wettbewerbsumfeld logischer zweiter Schritt

Wien (OTS) - "Enttäuscht" zeigen sich "Die Rübenbauern", so deren Verbands-Präsident Ernst Karpfinger, dass sich das Europäische Parlament im Trilog mit Europäischer Kommission und Rat bei der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik GAP nicht mit der Forderung nach der Verlängerung der Zuckermarktordnung bis 2020 durchsetzen konnte und dass die Quotenregelung der EU für Zucker nun schon 2017 ausläuft. Karpfinger sieht dadurch weitreichende Folgen mit drei Problembereichen auf Konsumenten, Zuckerindustrie und Rübenbauern in der EU herankommen. "Zum Ersten öffnet die EU mit der völligen Liberalisierung ihres Zuckermarktes das Tor zum Import von Zucker aus Produktionsweisen, die bezüglich etwa des Einsatzes von Gentechnik, Pflanzenschutzmitteln oder sozialer Standards keineswegs den hohen Anforderungen an die europäische Erzeugung entsprechen, zum Zweiten werden sich Produzenten und Konsumenten auf die am Zucker-Weltmarkt gängigen extremen Preisschwankungen einstellen müssen und zum Dritten gefährden diese Verschiebungen der Wettbewerbsverhältnisse die sozial und ökologisch verträgliche Rüben- und Zuckerproduktion hierzulande." Als Konsequenz daraus, dass sich die EU für diesen Weg entschieden habe, verlangen "Die Rübenbauern" nun "als logischen zweiten Schritt" von Gesetzgebung und Verwaltung, "konform mit den neuen EU-Regeln unsere Position im Wettbewerb und in der Wertschöpfungskette sowie unsere Rechte in der Interessenvertretung rasch und effektiv zu stärken und uns in dem veränderten Wettbewerbsumfeld mit der neuen Konkurrenz gleichzustellen".

Denn, so Karpfinger, durch das Ende der Quoten falle die damit bisher rechtlich gewollte, verbindliche Vertragswirtschaft im Zuckersektor weg. Stattdessen müsse nun künftig eine privatrechtliche Vertragswirtschaft vom Landwirt bis hin zum Verbraucher aufgebaut werden, wobei die Landwirte einen gerechten Anteil an der Wertschöpfung erhalten müssten. Darüber werde in Brüssel schon lange diskutiert. "Nun müssen dazu aber auch Taten folgen. Gerade im Zuckerbereich ist das besonders wichtig, weil viele Rübenproduzenten wenigen, hoch konzentrierten Zuckererzeugern und Großverbrauchern gegenüberstehen."

Rübenbauern auch wegen Wegfall der Ausgleichszahlung große Verlierer der Reform

Karpfinger sieht die Rübenbauern nicht nur wegen des Auslaufens der Zuckerquoten schon im Jahr 2017 als "große Verlierer der EU-Agrarreform": "Denn mit der Umstellung der Direktzahlungen auf das entkoppelte und bundesweit vereinheitlichte Regionalmodell fallen für die Rübenbauern auch jene Ausgleichszahlungen weg, die sie erst bei der letzten Reform der EU-Zuckermarktordnung dafür bekommen haben, um sich allmählich an die radikal geänderten Wettbewerbsverhältnisse anpassen zu können." Dieser Prozess sei bei Weitem noch nicht abgeschlossen, nun aber fielen diese Anpassungshilfen in den "Eintopf" der Direktzahlungen, der noch dazu gekürzt werde.

Nunmehr in Konkurrenz zu Produktionsweisen, deren Standards nicht hinterfragt werden

Nun müssten sich die Rübenbauern in Zukunft noch mit neuen Herausforderungen auseinandersetzen, die ihre ökologisch und sozial verträgliche Produktion gefährdeten. Denn, so Karpfinger, "die durch das Auslaufen der Zuckermarktordnung herbeigeführte Liberalisierung des Zuckermarktes der EU bringt es mit sich, dass wir dem Wettbewerb mit überseeischen Konkurrenten ausgesetzt werden, die die in Europa geltenden hohen ökologischen und sozialen Standards nicht zu erfüllen brauchen und dadurch deutlich geringere Kosten haben. Beim Import derer Produkte wird in keinster Weise hinterfragt, wie sie erzeugt worden sind, während gleichzeitig in Europa den Produzenten immer strengere Auflagen auferlegt und ihre Erzeugungsmöglichkeiten wie durch das Verbot von Pflanzenschutzmitteln eingeschränkt werden. Deshalb fordern wir als logischen zweiten Schritt nach dem jetzt beschlossenen Schritt, die EU-Zuckerwirtschaft diesem Wettbewerb auszusetzen, sie darin auch mit den Konkurrenten gleichzustellen." (Schluss)

