Khol zur Teuerung: Maßnahmen für leistbares Leben müssen im Mittelpunkt der Bemühungen stehen

Wien (OTS) - Heute, Donnerstag, nimmt Dr. Andreas Khol, Präsident des Österreichischen Seniorenrates und Bundesobmann des Österreichischen Seniorenbundes, zu den aktuellen Anliegen der Seniorinnen und Senioren Stellung:

"Die Teuerung läuft uns in einigen Bereichen noch immer davon. Vor allem für Seniorinnen und Senioren, besonders für jene mit geringen Pensionen, bedeutet dies eine große Belastung im Alltagsleben. Der Österreichische Seniorenbund hat dazu die 'Seniorenbund Sparrechnung' entwickelt, die in weiten Teilen in den Forderungskatalog des Österreichischen Seniorenrates übernommen wurde und die zuletzt von ÖVP-Chef Dr. Spindelegger in das ÖVP-Paket 'leistbares Leben' übernommen und sogar ausgebaut wurde. Im Mittelpunkt steht dabei eine Stärkung der Bundeswettbewerbsbehörde, um Preisabsprachen und Kartellen noch erfolgreicher den Kampf anzusagen, sowie der von uns geforderte Gebühren-Stopp: Mit öffentlichen Gebühren darf kein Gewinn gemacht werden! Wenn die Einnahmen die Ausgaben übersteigen, so muss das Geld den Menschen zurückgegeben werden! Besonders wichtig ist uns in diesem Zusammenhang die strikte Ablehnung aller neuen oder höheren Steuern, besonders der Erbschafts- und Schenkungssteuern!"

"Wir Senioren sind froh, wenn nun endlich ELGA und e-Medikation umgesetzt werden - das haben wir lange und vehement eingefordert. Unerledigt blieb leider das durch den Gesundheitsminister zu schaffende neue Hausarzt-Modell. Hier fordern wir weiterhin die Schaffung eines Facharztes für Allgemeinmedizin, die Ausfinanzierung der Lehrpraxen bei Allgemeinmedizinern und eine rechtssichere umfangreiche Lösung für die ärztlichen Hausapotheken. Es reicht eben nicht, in ein Reformprogramm hineinzuschreiben, man wolle die Versorgung mit Hausärzten ausbauen und stärken, wenn dem keine konkreten Pläne und Umsetzungsschritte folgen. In die Entwicklung und Umsetzung dieser Programme ist der Seniorenrat als gesetzliche Interessenvertretung der älteren Generationen gleichberechtigt mit einzubeziehen. Dabei duldet diese Reform und die damit verbundenen Verhandlungen keinen weiteren Aufschub", so Khol zu einem besonders wichtigen Anliegen der Seniorinnen und Senioren, denen eine flächendeckende Versorgung mit wohnortnahen Allgemeinmedizinern besonders wichtig ist.

20 Jahre Pflegegeld - Wahlfreiheit gesichert, große Strukturreform offen

"Die Einführung des 7-stufigen Pflegegeldes am 01. Juli 1993 war ein großer Erfolg der ÖVP, besonders der damaligen Verhandler Dr. Gottfried Feurstein und Ingrid Korosec - die noch heute als Landesobleute (Vorarlberg, Wien) im Österreichischen Seniorenbund an entscheidenden Stellen tätig sind. Entscheidend war dabei die Festlegung auf eine steuerfinanzierte Geldleistung, die unabhängig von Erwerbstätigkeit, Einkommen, Vermögen oder Wohnort ausbezahlt wurde und wird. So konnten wir die Wahlfreiheit und Unabhängigkeit der Betroffenen sicherstellen. Mit dem Beschluss und der Ausfinanzierung des Pflegefonds erfolgte ein wichtiger Schritt zur Absicherung des flächendeckenden Ausbaus der Sachleistungen der Länder. Finanzministerin Dr. Fekter hat dazu trotz sehr schwieriger Budgetzeiten über eine Milliarde Euro an Steuergeld in die Hand genommen. Gelingen konnte dabei die Reduktion von bis dahin 303 auszahlenden Stellen auf nunmehr nur noch fünft Stellen - eine große Verwaltungsreform zum Wohle der Betroffenen. Allerdings fehlt bis heute die bei Gründung des Pflegefonds vereinbarte und aus unserer Sicht besonders wichtige nachhaltige Strukturreform. Sozialminister Hundstorfer ist es leider nicht gelungen, für bundesweit einheitliche Standards und Kriterien, für mehr Transparenz bei der Mittelverwendung und vor allem für die Abschaffung des unsozialen und unfairen Kinder-Regress zu sorgen. Unsere wiederholten Mahnungen, man müsse die Verhandlungen dazu sofort beginnen und konsequent unter Einbindung aller - auch der Seniorenvertreter - führen, wurden nicht ernst genommen! Da wurde eindeutig eine große Chance verpasst! Aufrecht bleibt unsere Forderung nach regelmäßiger Anpassung des Pflegegeldes an die gestiegenen Pflegekosten", hält Khol zu einem besonders wichtigen Senioren-Thema fest.

Abschließend betont Khol: "Wir Senioren haben schon im Jänner festgehalten: Diese Bundesregierung muss bis zum letzten Tag konstruktiv arbeiten, um die offenen Punkte zu erledigen. Mit den zuletzt erfolgten Beschlüssen zu einer Einführung von Pflegekarenz und Pflegeteilzeit hat die Bundesregierung gezeigt, dass sie diesen Aufruf der Senioren ernst nimmt. Bis zum Herbst gilt es nun, diesen konstruktiven Weg beizubehalten. In schwierigen Krisenzeiten wollen wir keinen Streit, sondern harte Arbeit für Österreichs Bevölkerung sehen!"

