KONSUMENT: Autoapotheken-Check - KFG-Apotheken ungeeignet

Stichprobe zeigt: Viele Kfz-Halter unzureichend ausgestattet

Wien (OTS/VKI) - Im April 2013 veranstaltete der VKI auf dem Parkplatz eines Wiener Einrichtungshauses eine Autoapotheken-"Kontrolle". Die Bilanz: Fast 60 Prozent der geprüften 120 Verbandskästen waren nicht mehr aktuell, bei einem Viertel lag das Ablaufdatum fünf Jahre oder länger (bis 1979) zurück. Damit riskieren Fahrzeughalter nicht nur eine Verwaltungsstrafe. Im Ernstfall können so auch Erste-Hilfe-Maßnahmen unmöglich werden. Ganze 70 Prozent aller vom VKI geprüften Autoapotheken waren praktisch ungeeignet - entweder weil es bei der Zusammensetzung mangelte oder weil die Produkte abgelaufen waren.

"Wir empfehlen daher, die Autoapotheke zumindest einmal im Jahr zu kontrollieren", rät VKI-Gesundheitsexpertin Dr. Bärbel Klepp, die 19 aktuelle Autoapotheken unter die Lupe nahm. "Wir empfehlen Autoapotheken, die der ÖNORM- oder der DIN entsprechen. Hier ist man auch bei Reisen mit dem Auto ins Ausland besser abgesichert." Die Regeln über das Mitführen von Autoapotheken sind in allen Ländern sehr unterschiedlich - da aber Normen einen guten Ruf haben, ist man hier besser für etwaige Kontrollen gerüstet. Von Autoapotheken, die nur dem Kraftfahrgesetz (KFG) entsprechen, rät sie dagegen ab. "Hier gibt es keine gesetzlichen Vorschriften für den Inhalt. Daher sind diese von den Herstellern sehr unterschiedlich - und unzureichend -ausgestattet. Da kann es passieren, dass diese fast nur Watte enthält und damit im Falle eines Unfalles unbrauchbar ist."

Auf Ablaufdatum achten

ÖNORM- oder DIN-Norm-Apotheken sind im Gegensatz zu KFG-Apotheken gut bestückt - u.a. mit ausreichend Wundauflagen, Fixierbinden, Alu-Rettungsdecke, Einmal-Handschuhen und Erste Hilfe-Anleitung. "Schon beim Kauf des Verbandskastens ist es ratsam, einen Blick auf das Ablaufdatum zu werfen. Einige der untersuchten Autoapotheken haben zum Kaufdatum ein Verfallsdatum von nur zweieinhalb Jahren. Fünf Jahre sollten es aber für die verrechneten Preise schon sein", so Klepp. "Einige Hersteller sortieren den Inhalt mittlerweile so, dass sterile Bestandteile mit Ablaufdatum vom Rest abgetrennt verpackt werden - das erleichtert die Kontrolle. Gleich wie verpackt:

Bestandteile ohne Verfallsdatum, etwa die Schere oder eine Alu-Rettungsdecke, können natürlich ohnehin länger verwendet werden."

Verblüffende Preisunterschiede

Bei den ÖNORM-Apotheken bewegen sich die Kosten zwischen 9,90 Euro und 21,70 Euro. DIN-Produkte gab es im günstigsten Fall ab 14,90 Euro, das teuerste Modell kostete 25,99 Euro. "Das sind erstaunliche - und nur bedingt nachvollziehbare - Unterschiede für genormte, also inhaltsgleiche Produkte", so Klepp. Besonders negativ ist jedoch, dass in unserem Test auch unbrauchbare KFG-Autoapotheken bis zu 15,50 gekostet haben - also merklich teurer als so manches Normprodukt.

SERVICE: Weitere Informationen zum Thema Autoapotheken gibt es im Juli-KONSUMENT und unter www.konsument.at. KONSUMENT bietet unter www.konsument.at/autoapotheke als weiteren Service eine genormte Autoapotheke (DIN 13164) an (Inhalt verwendbar bis Juli 2018). Diese enthält zusätzlich einen Einmal-Beatmungsbehelf und einen internationalen Unfallbericht. Kosten: 15 Euro (für KONSUMENT-Abonnenten: 9 Euro) plus Versand.

