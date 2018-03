bOJA: Tag der Offenen Jugendarbeit am 28. Juni 2013 in ganz Österreich

"Mobilität und Nachhaltigkeit sind zentrale Themen von Jugendlichen"

Wien (OTS) - Unter dem Motto "aktiv mobil" ruft bOJA (Bundesweites Netzwerk Offene Jugendarbeit) am 28. Juni bereits zum dritten Mal den Tag der Offenen Jugendarbeit aus. An diesem Tag werden österreichweit die Angebote, die thematische Vielfalt sowie die Originalität der Offenen Jugendarbeit ins Zentrum gerückt.

"Die Jugendzentren, -treffs und die mobile Jugendarbeit sind zentrale Sozialisierungsräume junger Menschen in Österreich und erreichen auch all jene, die nicht über das Bildungssystem oder den Arbeitsmarkt erreicht werden können", so die bOJA-Geschäftsführerin Sabine Liebentritt. Insgesamt gibt es in ganz Österreich über 400 Träger-Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit, die für rund fünfzehn Prozent aller jungen Menschen in Österreich Angebote setzen.

"Neben klassischen Jugendthemen wie Liebe und Sexualität werden Mobilität und Nachhaltigkeit immer zentraler im Bewusstsein junger Menschen. Entgegen dem Jugendlichen oftmals zugeschriebenen Desinteresse, machen sich Jugendliche sehr wohl Gedanken um ihre Zukunft, klimatische Entwicklungen und interessieren sich für globale Fragestellungen", erläutert Liebentritt den thematischen Schwerpunkt.

Die Herangehensweisen an das Thema sind unterschiedlich und facettenreich. Während im Raum Linz das "DriveJUZ" mit seinem Wohnwagen auf Tour geht und Workshops sowie Konzertangebote für junge Menschen bietet, legt das Park Team der Bassena Stuwerviertel in Wien ihren Schwerpunkt auf gendersensibles Arbeiten und Gestalten von Freiräumen. Denn Mobilität hat viele Facetten und hat neben der räumlichen auch eine soziale Dimension.

Das Jugendzentrum Bagger in Waidhofen an der Ybbs verknüpft Mobilität mit Sport und Gesundheit und bietet am 28. Juni ein buntes, partizipatives Programm im Öffentlichen Raum. In Vorarlberg feiern Jugendliche und Jugendarbeiter ihren Tag bei einer gemeinsamen Outdoor-Veranstaltung am Festspielplatz in Bregenz mit dem Titel "Freiräume und Mobilität" und in Kärnten gibt es heuer wie schon im letzten Jahr einen festlichen Empfang für JugendarbeiterInnen.

Alle Informationen rund um den Tag der Offenen Jugendarbeit sowie eine aktuelle Aktivitätenliste zum Nachlesen und zur Kontaktaufnahme findet sich auf www.boja.at.

Über bOJA

bOJA - Bundesweites Netzwerk Offene Jugendarbeit dient als Plattform für Wissens- und Informationsaustausch und vernetzt Menschen, Ideen, Projekte, Einrichtungen - national und international. bOJA unterstützt das Erwachsen werden für Jugendliche in Österreich, indem es mit seinen Partnern im Handlungsfeld der Offenen Jugendarbeit (soziale Einrichtungen, Wirtschaft, Verwaltung, Bildungswesen, etc.) zusammenarbeitet und als Sprachrohr und Interessensvertretung für die Bedürfnisse von Jugendlichen aus der Offenen Jugendarbeit agiert. bOJA hat sich zur Aufgabe gesetzt, die Qualitätsstandards in der Offenen Jugendarbeit voranzutreiben und das Bewusstsein für die Bedeutung von Offener Jugendarbeit zu heben. Geschäftsführerin von bOJA ist Mag.a Sabine Liebentritt. bOJA wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend.

www.boja.at

