20jähriges Jubiläum der Wiener Weltmenschenrechtskonferenz

Wien (OTS) - 2013 ist das 20-jährige Jubiläum der Wiener Weltmenschenrechtskonferenz, die damals vom neugegründeten Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte mitbetreut wurde. Aus diesem Anlass findet am 27. und 28. Juni 2013 in Wien die ExpertInnenkonferenz "Vienna +20 Advancing the Protection of Human Rights" statt. Hochkarätige ExpertInnen aus allen Teilen der Welt werden dabei auf Basis der Errungenschaften der Weltkonferenz erörtern, wie das internationale Menschenrechtssystem weiter gestärkt werden kann.

Bereits zugesagt haben unter anderem der Amnesty International Generalsekretär Salil Shetty, sowie die Friedensnobelpreisträgerin Tavakkol Karman, Sanji Mmasenono Monageng (Richterin, Internationaler Strafgerichtshof), die Frauenrechtsaktivistin Charlotte Bunch sowie der Sonderberater des UN-Generalsekretärs für die Verhütung von Völkermord Adama Dieng.

Die Wiener Weltkonferenz für Menschenrechte, die bahnbrechende Fortschritte für den internationalen Menschenrechtsschutz brachte, fand vom 14. bis 25. Juni 1993 mit über 10.000 VertreterInnen von Regierungen, den Vereinten Nationen und der Zivilgesellschaft in Wien statt. Die bei der Konferenz verabschiedete "Wiener Erklärung und Aktionsprogramm" bekräftigte die Universalität und Unteilbarkeit der Menschenrechte, stellte Förderung und Schutz der Menschenrechte in den Mittelpunkt und war ein wichtiger Impuls für die Stärkung der Frauenrechte.

Diese führte 1994 zudem zur Errichtung des Amts des Hohen Kommissars für Menschenrechte, das seit dem für den Menschenrechtsschutz und die Menschenrechtspolitik der Vereinten Nationen zuständig ist.

Das kurz zuvor von der Ludwig Boltzmann Gesellschaft gegründete Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte (BIM) organisierte das parallel zur Weltmenschenrechtskonferenz stattfindende NGO-Forum, an dem mehr als 3.000 VertreterInnen von 1.500 NGOs teilnahmen. Das BIM koordinierte auch über 400 Parallelveranstaltungen von NGOs, die wesentlich zum Erfolg der UN-Weltmenschenrechtskonferenz beitrugen.

20 Jahre später ist es Zeit, den Blick zurück, vor allem aber nach vorn zu richten. Dies soll die ExpertInnenkonferenz "Vienna +20 Advancing the Protection of Human Rights" gewährleisten. Die Konferenz wird vom Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten in Zusammenarbeit mit dem Büro der Hochkommissarin für Menschenrechte der Vereinten Nationen, sowie dem Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte (BIM) und dem Europäischen Trainings- und Forschungszentrum für Demokratie und Menschenrechte (ETC) organsiert. Eröffnet wird die Konferenz die in der Wiener Hofburg stattfindet von Hochkommissarin für Menschenrechte, Navanethem Pillay, und Vizekanzler Michael Spindelegger.

Im Rahmen von drei Arbeitsgruppen, sollen praxisorientierte Empfehlungen erarbeitet werden, die Staaten und andere relevante Akteure ermutigen sollen, sich für eine Verbesserung des internationalen und nationalen Menschenrechtsschutzes einzusetzen:

1. Rechtsstaatlichkeit

2. Frauen im öffentlichen und politischen Leben

3. Entwicklung und Menschenrechte

Die praktische Umsetzung von Menschenrechten stellt dabei den gemeinsamen Kern dieser Themenkomplexe dar. Österreich wird die Empfehlungen im Herbst 2013 vor dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen sowie der Generalversammlung der Vereinten Nationen präsentieren. Darüber hinaus organisiert die österreichische und internationale Zivilgesellschaft anlässlich des Jubiläums vom 24. bis 28. Juni 2013 die Aktionswoche Vienna+20.

Über das Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte:

Das Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte (BIM) ist ein Institut der Ludwig Boltzmann Gesellschaft und wird von Prof. Dr. Manfred Nowak und Prof. Dr. Hannes Tretter geleitet. Das interdisziplinäre Team des BIM arbeitet an der wissenschaftlichen Erforschung unterschiedlichster Aspekte der Menschenrechte und will durch politische Bildungsarbeit sowie praktisches Engagement zu einer verstärkten Umsetzung der Menschenrechte in der Politik sowie zur Sensibilisierung der Bevölkerung für die Idee der Menschenrechte beitragen.

Über die Ludwig Boltzmann Gesellschaft:

Die Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG) ist eine außeruniversitäre Forschungsorganisation mit Sitz in Wien und betreibt Forschungsinstitute (Ludwig Boltzmann Institute) in den Bereichen der Humanmedizin / Life Sciences sowie der Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften. Sie initiiert gemeinsam mit akademischen und anwendenden Partnern innovative Forschungsthemen und ist spezialisiert auf translationale Forschung - die Brücke zwischen Grundlagenforschung und Anwendung. In den geistes- und sozialwissenschaftlichen Instituten werden die interdisziplinär erarbeiteten Forschungsergebnisse in Konferenzen und wissenschaftlichen Veranstaltungen dem Fachpublikum kommuniziert sowie mittels publikumswirksamer Aktivitäten der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Derzeit betreibt die LBG 17 LBI und 5 Cluster mit rund 380 MitarbeiterInnen. Die Einrichtung von Ludwig Boltzmann Instituten (LBI) für eine befristete Laufzeit erfolgt aufgrund von Ausschreibungen mit internationalen Begutachtungsverfahren.

Menschenrechtskonferenz

"Vienna+20: Advancing the Protection of Human Rights"



Datum: 27. - 28.6.2013, jeweils 10:00 - 13:00 Uhr



Ort:

Großer Redoutensaal der Hofburg Wien (Eingang Josefsplatz)

Josefsplatz, 1010 Wien



