ÖH präsentiert Studie über finanzielle Situation von Studierenden

Erstmals Zahlen und Daten zu den Auswirkungen der Kürzung der Familienbeihilfe

Wien (OTS) - Die Österreichische HochschülerInnenschaft präsentiert am Mittwoch eine Studie zur finanziellen Situation von Studierenden an Österreichischen Universitäten. Erstmals liegen Zahlen und Daten darüber vor, welche Auswirkungen die Kürzung der Familienbeihilfe mit sich zog, wie sich die Studieneingangs- und Orientierungsphase (StEOP) auf die Studierenden und ihren weiteren Studienverlauf auswirkte, sowie Daten zur finanziellen Situation und zur Verschuldung von Studierenden.

Studie zur finanziellen Situation von Studierenden



Die Erhebung, die in Zusammenarbeit mit der ÖH im Rahmen einer

Lehrveranstaltung am Institut für Soziologie der Uni Wien

durchgeführt wurde, basiert auf der Auswertung von knapp 5.000

Fragebögen. Alle Daten wurden nach soziodemographischen Merkmalen

gemäß der Hochschulstatistik gewichtet. Um die Vergleichbarkeit

sicherzustellen wurde weitgehend an die Struktur der Studierenden

Sozialerhebung angeschlossen.



Mit Martin Unger (Leiter der Lehrveranstaltung), Angelika Gruber (ÖH

Vorsitzteam) und Veronika Kronberger (ÖH Sozialreferat).



Datum: 26.6.2013, um 09:00 Uhr



Ort:

Sitzungszimmer der ÖH Bundesvertretung 4. Stock

Taubstummengasse 7-9, 1040 Wien



