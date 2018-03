Stopp Spekulation auf Nahrungsmittel

Caritas ist enttäuscht über die Position der europäischen Finanzminister zur Spekulation auf Nahrungsmittel

Wien (OTS) - Heute haben sich die europäischen Finanzminister auf eine gemeinsame Position zur Reform der Europäischen Finanzmarktrichtlinie, die auch die exzessive Spekulation auf Nahrungsmittel regulieren sollte, geeinigt. Generalsekretär der Caritas Auslandshilfe Christoph Schweifer ist enttäuscht: "Leider wurde die Chance verpasst, exzessive Nahrungsmittelspekulation effektiv einzudämmen. Der vorliegende Text ist weniger ambitioniert als erhofft. So sind zum Beispiel keine für alle Länder verbindlichen Positionsobergrenzen vorgesehen, die die Spekulation mit Lebensmittelderivaten einschränken könnten. Indexfonds, die sich auf rein profitorientierte Wetten auf Nahrungsmittel spezialisieren, sind nach wie vor viel zu wenig beschränkt, und es sind noch immer Ausnahmen für Händlerkategorien möglich, die mit Agrarrohstoff-Derivaten handeln."

Exzessive Nahrungsmittelspekulation ist mitverantwortlich dafür, dass die Preise für lebensnotwendiges Getreide seit mehreren Jahren ständig ansteigen und Schwankungen unterworfen sind. "Maßnahmen zur Hungerbekämpfung sind der Schwerpunkt in unserer Auslandshilfearbeit. Wir unterstützen mit Trainings, Saatgut, landwirtschaftlichem Material und Vieh zur Tierhaltung. Gegen die strukturellen Ursachen des Hungers muss jedoch auch etwas getan werden. Die aktuelle Reform der europäischen Finanzmarktrichtlinie MiFID wäre die Chance dazu. Der Finanzministerrat hat diese heute verpasst", so Schweifer. Weltweit hungern 870 Millionen Menschen - eine der schlimmsten Tragödien unserer Zeit. Mais, Reis und Weizen - Grundnahrungsmittel für viele der ärmsten Familien in Afrika und Asien -sind durch die exzessive Nahrungsmittelspekulation auf den Finanzmärkten nicht mehr leistbar. Die kommenden Verhandlungen zwischen Parlament und Europäischen Rat könnten noch einmal Bewegung in eine andere Richtung bringen. Dann wird sich zeigen, ob die Institutionen der Europäischen Union Verantwortung übernehmen und jene in die Schranken weisen, die Gewinne auf Kosten der Ärmsten machen.

Rückfragen & Kontakt:

Caritas Österreich

Margit Draxl

Pressesprecherin

Tel.: +43/1/488 31-417; +43/664/8266920

margit.draxl @ caritas-austria.at

http://www.caritas.at/