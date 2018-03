FPÖ-Themessl: "Kreditorenverband unterstreicht Negativbilanz von Rot und Schwarz"

Stillstand und gegenseitige Blockade kennzeichnen "Arbeit" der Bundesregierung

Wien (OTS) - Der Alpenländische Kreditorenverband zeichnet in seiner jüngst veröffentlichten Halbjahresbilanz kein gutes Bild. "Mit Schrecken ist aber ein Anstieg bei gefährdeten Arbeitsplätzen und den Passiva zu registrieren", so der Kreditverband. "Waren im ersten Halbjahr 2012 noch 9.326 Arbeitsplätze gefährdet, so sind es im 1. Halbjahr 2013 bereits 16.658.Diese Zahlen unterstreichen auch die Negativbilanz und die verfehlte Wirtschaftspolitik der SPÖ/ÖVP-Regierung", kritisiert der Hohenemser FPÖ-Nationalratsabgeordnete und Wirtschaftssprecher im Parlament, NAbg. Bernhard Themessl.

"Die gemeinsame Regierungsbilanz, auf die Rot und Schwarz zurückblicken können, ist eine ernüchternde: nachwievor weit überhöhte Abgabenquote, zu hohe Lohnnebenkosten, eine der höchsten Steuerbelastungen in Europa, explodierende kalte Progression, der höchste Schuldenstand in der 2. Republik, die höchste Arbeitslosenzahl - und das bei den höchsten Steuereinnahmen im Jahre 2012, die es jemals in Österreich gegeben hat. Dass hier einiges im Argen liegt, ist offensichtlich. Allerdings verharrt die Bundesregierung in Lethargie, Reformen sind weit und breit keine in Sicht. Stattdessen blockiert man sich gegenseitig und macht mit substanzlosen Wahlversprechen auf sich aufmerksam. Auf der Strecke bleibt nicht nur der Steuerzahler, sondern auch der Wirtschaftsstandort, der von Jahr zu Jahr im internationalen Ranking abrutscht", so Themessl.

"Wir fordern seit Jahren Entlastungsmaßnahmen ebenso wie echte Strukturreformen. Die Wirtschaft braucht eine Senkung der Lohnnebenkosten, der Steuerzahler eine Steuerreform, die diesen Namen auch verdient und unser Staat gesamthaft eine Verwaltungsreform, die nicht nur an kleinen Rädchen dreht, sondern die gesamte Bürokratiemaschinerie generalüberholt. Dafür setzt sich die FPÖ ein und gegen den Stillstand der momentanen Regierung", betont Themessl abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at