Exportpreis Verkehr: WKÖ-Bundesspartenobmann Klacska gratuliert Preisträgern

Salzbuger Vega International Car Transport & Logistic Trading GmbH ausgezeichnet

Wien (OTS/PWK446) - Die Bundessparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) gratuliert dem Preisträger des heuer zum zweiten Mal ausgelobten Sonderpreises für besondere Leistungen der heimischen Verkehrswirtschaft im Export. "Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung der heimischen Transportleistung für den Exporterfolg dieses Landes.

Die hohe Professionalität und Expertise unserer Unternehmen in der Verkehrswirtschaft spielt eine wesentliche Rolle für den Exporterfolg", so Alexander Klacska, Obmann der WKÖ-Bundessparte Transport und Verkehr, anlässlich der Preisverleihung im Rahmen des "Österreichischen Exporttages" am Donnerstagabend.

Der diesjährige Exportpreis Verkehr geht an die in Salzburg ansässige Vega International Car Transport & Logistic Trading GmbH.

Vom Ferialjob mit Unternehmergespür zum erfolgreichen Exportdienstleister

Ursprünglich war das Überstellen neuer Nutzfahrzeuge in den Orient auf eigener Achse ab 1980 der Sommerferialjob des späteren Geschäftsführers Franz Blum, um das Jus-Studium zu finanzieren. Die Leidenschaft zum Reisen und LKW-Fahren hat den gelernten Juristen Blum dann dazu gebracht, 1990 ein eigenes Unternehmen in der Dienstleistungsbranche für die Nutzfahrzeugindustrie aufzubauen. Nach 2 Jahrzehnten verfügt das Unternehmen mit Zentrale in Salzburg über 9 Tochtergesellschaften und 3 Repräsentanzen und bewegt jährlich ca. 50.000 neue Nutzfahrzeuge mit einer km-Leistung von ca. 35.000.000 pro Jahr.

Diese Unternehmesgeschichte mache Mut und beweise, dass Unternehmerpersönlichkeiten erfolgreich Nischen besetzen können, so Klacska. Eine Exportleistung von über 95% zeige, dass man mit Know-how und Herz auch in schwierigen Märkten Fuß fassen könne. Überstellungen von Nutzfahrzeugen aller Marken in über 50 Länder belegten auch das große Vertrauen in das Salzburger Unternehmen und seinen innovativen Gründer.

Klacska: "Gewinner sind wir alle, denn eine kleine exportorientierte Marktwirtschaft wie Österreich ist erfolgreich, wenn jeder das macht, was er gut kann."

Neben Unternehmergeist und einer hohen Innovationskraft brauche die Mobilitätswirtschaft aber auch gut ausgebildete Fachkräfte, denn die besten Produkte können nur dann Nutzen stiften, wenn sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind", unterstrich der Bundesspartenobmann. Der heimische Exporterfolg werde auch weiterhin tatkräftig von heimischen Mobilitätsdienstleister getragen werden. (PM)

