Umweltdachverband: Weichen für die nächsten 4 Jahre gestellt!

- Präsident, Präsidium und Vorstand im Rahmen der Vollversammlung gewählt

Wien (OTS) - Zukunftsweisende umweltpolitische Positionierungen beschlossen

- UWD feiert 40 Jahre Einsatz für Natur und Umwelt

Wien/Molln, 21.06.13 (UWD) Gerhard Heilingbrunner wurde gestern Abend in Molln/OÖ (Nationalpark Kalkalpen) von der Vollversammlung des Umweltdachverbandes für weitere 4 Jahre zum ehrenamtlichen Präsidenten des UWD gewählt. Die Delegierten der 39 Mitgliedsorganisationen bestätigten den Umweltjuristen, der die umweltpolitischen Aktivitäten des Umweltdachverbandes bereits seit 20 Jahren entscheidend prägt, damit in seiner Funktion. Michael Proschek-Hauptmann, seit fünf Jahren UWD-Geschäftsführer, wurde desgleichen in seinem Amt bestätigt.

Umweltpolitische Meilensteine für das neue Regierungsprogramm & Nationalpark-Erweiterungen

Im Rahmen der Vollversammlung wurde zudem über wichtige künftige thematische Positionierungen abgestimmt. So wurde ein Positionspapier beschlossen, das die umweltpolitischen Meilensteine für das neue Regierungsprogramm 2013 aufzeigt, und der Antrag des Oesterreichischen Alpenvereins (OeAV), der Naturfreunde und des Naturschutzbundes zur Weiterentwicklung der Nationalparks Kalkalpen und Gesäuse einstimmig angenommen. Außerdem haben sich die Mitgliedsorganisationen für ein NEIN zum Windkraft-Wildwuchs, und dezidiert für landesgesetzlich normierte Landschaftsverbrauchsabgaben und die raschestmögliche Neuregelung der so genannten Ökostromförderung im Bereich der Windenergie ausgesprochen. Ferner wurde die UWD-Plattform "Netzwerk Blühende Landschaften in Österreich" als Beitrag zum Bienenschutz gegründet.

Präsidium & Vorstand des Umweltdachverbandes 2013-2017

Einstimmig als Vizepräsidenten des Umweltdachverbandes gewählt wurden Christian Baumgartner (Naturfreunde Österreich), Manuel Hinterhofer (Österr. Fischereiverband), Walter Hödl (Österr. Naturschutzbund), Martin Höbarth (Österr. Forstverein) und Klemens Riegler-Picker (Ökosoziales Forum), sowie Gerald Pfiffinger (BirdLife Österreich) als Finanzreferent, und Liliana Dagostin (OeAV) als Schriftführerin. In den Vorstand des UWD wurden weiters berufen: Peter Lebersorger (Österr. Landesjagdverbände), Regina Hrbek (Naturfreunde), Reinhold Christian (Forum Wissenschaft und Umwelt), Gerald Dunkel (OeAV-Jugend), Franz Handler (Verband der Naturparke Österreichs), Birgit Mair-Markart (Naturschutzbund), Lothar Petter (Österr. Alpenschutzverband), Eva Rath (Plattform Mobilfunk-Initiativen), Peter Huber (Österr. Touristenklub), Sebastian Kux (Österr. Alpenschutzverband), Alexander Leitner (Arbeitsgemeinschaft der Berg-und Naturwachten Österreichs) und Doris Holler-Bruckner (Kuratorium Wald).

Hubert Trimmel (Verband Österr. Höhlenforscher), der sich nach langjährigem, hervorragendem Einsatz von der aktiven Vorstandstätigkeit zurückzieht, wurde zum ersten Ehrenpräsidenten des UWD ernannt. Darüber hinaus ehrte die Vollversammlung Monica Lieschke, die Grande Dame der Umweltbildung im gesamten deutschsprachigen Raum.

40 Jahre Einsatz für Natur und Umweltschutz

Im Anschluss an die Vollversammlung feierte der Umweltdachverband sein 40-jähriges Jubiläum. Gegründet 1973 als Österreichische Gesellschaft für Natur- und Umweltschutz (ÖGNU), hat sich der Umweltdachverband als zentrale Anlaufstelle für seine Mitgliedsorganisationen etabliert und sich zu einem maßgeblichen Player in Sachen Umweltpolitik, Lobbying sowie Projekt- und Öffentlichkeitsarbeit in den Bereichen Natur- und Umweltschutz sowie Umweltbildung entwickelt.

