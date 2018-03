FPÖ-Gradauer: Alpine Insolvenz - Regierung hat Rettung verschlafen

Regierung rettet lieber griechische Banken und lässt heimische Unternehmen in Stich

Wien (OTS) - Wieder einmal habe die Regierung versagt, stellte der freiheitliche Budgetsprecher NAbg. Alois Gradauer am Rande der Sitzung des gestrigen Hauptausschusses fest. "Dieser Rot-Schwarzen Bundesregierung fehlt offensichtlich jegliche Wirtschaftskompetenz, sonst hätten rechtzeitig entsprechende Maßnahmen zur Rettung der Alpine eingeleitet werden müssen. Es wäre die Aufgabe von Wirtschaftsminister Mitterlehner gewesen, hier zu vermitteln und entsprechende Wege zur Sanierung dieses Schlüsselunternehmens zur finden", so Gradauer.

"Immerhin beschäftigt die Alpine Gruppe 15.000 Menschen im In- und Ausland. 4.900 Mitarbeiter sind in Österreich direkt von der Pleite der Alpine betroffen. Dazu kommen 7.500 Arbeitsplätze bei 1.500 Subunternehmen und 1.500 Lieferanten, die möglicherweise mit in den Konkurs schlittern werden. Rechnet man das hoch, geht es um die Existenz von 100.000 Leuten", so Gradauer. "Unsere Regierung hätte das verhindern müssen, um gemeinsam mit der Alpine Wege aus der Krise zu finden. Haftungen von 150 Mio. Euro hätten gereicht, um der Alpine die nötige Liquidität zu verschaffen, um durch die Krise zu tauchen. Aber unsere Bundesregierung rettet anscheinend lieber, irgendwelche griechischen Banken, anstatt heimische Unternehmen", so Gradauer.

"Jetzt bekommt die PORR möglicherweise den zweitgrößten Baukonzern zu einem Schnäppchenpreis", mutmaßt Gradauer. Die SPÖ-nahe PORR stehe schon Gewehr bei Fuß, um die Alpine zu übernehmen. "Die SPÖ war immer bestens vernetzt mit der PORR und kann sich dann mit den Rettern der Arbeitsplätze schmücken. Die vielen ÖVP-nahen Zulieferfirmen und deren Mitarbeiter wird wohl keiner retten", fürchtet Gradauer abschließend.

