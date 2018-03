Neugebauer: Geschäftsordnungsausschuss schafft Klarheit für parlamentarische Arbeit

Zwei wichtige Beschlüsse im Geschäftsordnungsausschuss: Klubgründungen nur bis zu einem Monat nach Konstituierung, Anfragen auch in tagungsfreier Zeit

Wien (OTS/ÖVP-PK) - In der Sitzung des Geschäftsordnungsausschusses des Nationalrats werden heute, Donnerstag, zwei wesentliche Beschlüsse gefasst, die Auswirkungen auf die künftige parlamentarische Arbeit haben, erklärte der Vorsitzende des Ausschusses, 2. Nationalratspräsident Fritz Neugebauer, anlässlich der Sitzung. "Bei so wichtigen grundlegenden Frage der parlamentarischen Arbeit halte ich es für wichtig, Klarheit zu schaffen, gerade im Interesse der Wählerinnen und Wähler", begrüßt Neugebauer die vorgesehenen Regelungen zu den Klubgründungen.

Künftig müssen bis spätestens einen Monat nach Konstituierung des Nationalrats alle Klubgründungen abgeschlossen sein. Damit ist gewährleistet, dass alle Nationalratsfraktionen demokratisch legitimiert sind. Die Klubbildung wird auf einen einzigen Klub je Wahlpartei beschränkt. Mit dieser Regelung werden in Hinkunft nicht demokratisch legitimierte Klubgründungen unterbunden und Scheingründungen oder konkurrierende Klubs verhindert, führte Neugebauer aus. Darüber hinaus wird klargestellt, dass ein parlamentarischer Klub zumindest fünf Mitglieder zum Fortbestand ermöglicht.

Außerdem soll es in Hinkunft möglich sein, dass auch in der tagungsfreien Zeit (Sommermonate) von Nationalratsabgeordneten schriftliche parlamentarische Anfragen an Minister und Rechnungshofpräsident gerichtet werden können. Diese haben dann - so wie üblich - drei Monate Zeit, die Anfragen zu beantworten. (Schluss)

