HORTI VIENNA wird zum Allround-Anbieter für den Gartenbau ausgebaut

Fachmesse tagt wieder von 8. bis 10. Oktober 2013 in Wien

Stuttgart/Wien (OTS) - Seit Monaten laufen bei der H & K-Messe in Hannover die Vorbereitungen für die diesjährige "Horti Vienna" auf Hochtouren. Der Termin für die junge Fachmesse für Garten-, Gemüse-und Zierpflanzenbau Mittel- und Osteuropas ist von 08. bis 10.10.2013, Austragungsort ist wieder das Messegelände (Halle D) in der österreichischen Bundeshauptstadt. Nach dem großen Erfolg der Auftaktveranstaltung im Jahr 2011 mit 2.500 Fachbesuchern und "sehr zufriedenen" Ausstellerfirmen stehen die Zeichen dieses Jahr auf Wachstum. "Die Horti soll Treffpunkt für die gesamte Gartenbaubranche sein. Nicht nur Produzenten, die Großinvestitionen planen, sollen hier die nötigen Informationen und Techniken finden, wir wollen auch jene Betriebe ansprechen, die für den täglichen Bedarf ordern", steckt H & K-Geschäftsführer Claus Hähnel die Ziele ab. Entsprechend wurde der Messeschwerpunkt erweitert, sodass neue Anbieter - auch aus den osteuropäischen Nachbarstaaten - die Möglichkeit haben, ihre Produkte und Technologien zu präsentieren sowie Kontakte zu knüpfen und das Fachpublikum ein "Rundum-Paket" nach dem persönlichen Bedarf vorfindet. So werden heuer neben dem breiten Angebot an Investitionsgütern wie Maschinen, Gewächshäuser samt Einrichtungen und technische Anlagen auch Betriebsmittel und insbesondere der "grüne Bereich" präsentiert.

Neue Ausstellungsschwerpunkte Floristik und Betriebsmittel

Wie bereits bei der ersten Horti Vienna vor zwei Jahren, wird auch heuer der Bereich Technik und Gartenbaubedarf sehr stark vertreten sein. Allein 20 Firmen aus Deutschland, den Niederlanden und Polen werden ihre Glas- und Foliengewächshäuser für die Produktion und den Verkauf vorstellen. Dazu haben sie neben umfassenden Informationen für Investitionen auch Innovationen technischer Natur zu bieten, wie zum Beispiel für Energieeinsparungen bei der Beheizung von Gewächshäusern. Neuerungen gibt es ferner in den Bereichen Energieschirme und Schattierungen, Topfmaschinen und Bewässerung.

Der Nachfrage entsprechend wurde die diesjährige Veranstaltung um zwei neue Schwerpunkte erweitert. Zum einen erfährt der "grüne Bereich" mit Baumschulen, Stauden und Jungpflanzen für Zierpflanzen und Gemüse eine Aufwertung. "Als besondere Attraktion wird ein 'Neuheiten-Schaufenster' eingerichtet, in dem die entsprechenden Aussteller ihre neuen Sorten und Arten an Topf- und Schnittblumen sowie Beet- und Balkonpflanzen, Gehölzen, Stauden und Gemüse vorstellen. Hier kann sich der Fachbesucher ganz konzentriert über aktuelle Marktneuheiten informieren", erläutert Claus Hähnel. Zudem haben sich mehrere Floristen angekündigt, von denen zwei Aussteller an ihren Ständen auch Vorführungen über neueste Trends bei Blumenarrangements und Gebinden planen.

Erweitert wurde das Aussteller-Programm zum anderen bei den Anbietern von Betriebsmitteln wie Substraten und Düngern. Rund 20 Firmen aus Europa und Drittstaaten werden vertreten sein, ebenso wie Unternehmen, die über die technischen Möglichkeiten der Bewässerung informieren. Ferner stellt das GartenBauCenter Österreich wieder auf mehr als 50 Ständen seine breite Produktpalette vor.

Zu einem Grundstock an österreichischen Anbietern kommen heuer viele Unternehmen aus Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Belgien, Italien, Lettland, aber auch Indien, Israel und Polen hinzu. "In Tschechien, Ungarn und der Slowakei gibt es eine Reihe von Firmen, die interessante Produkte auch für andere Länder herstellen. Der österreichische Gartenbau hat in vielen Bereichen Vorbildfunktion für diese Staaten, daher bietet die Horti Vienna diesen Herstellern den richtigen Boden für internationale Kontakte. Immerhin gibt es allein in Österreich 1.414 Gartenbaubetriebe (Quelle:

Gartenbauerhebung der Statistik Austria von 2010), die zusammen eine Fläche von mehr als 2.000 ha bewirtschaften. Knapp 400 haben sich auf Gemüsebau und 730 auf Blumen und Zierpflanzen spezialisiert. Dazu kommen noch rund 280 Baumschulen. Die Branche erzielt eine jährliche Wertschöpfung von rund EUR 404,98 Mio.", so Hähnel. Gleichzeitig ergibt sich bei der Horti Vienna für Besucher aus den Nachbarstaaten die Möglichkeit des Wissenstransfers und Erfahrungsaustausches mit Branchenkollegen.

Meldefrist für Aussteller läuft noch bis 30. August

Insgesamt haben bisher mehr als 150 Unternehmen - darunter auch wichtige Branchenführer aus allen Bereichen und Ländern - ihre Teilnahme zugesagt. Offizieller Anmeldeschluss für Aussteller ist am 30.08.2013, "aber wir sind flexibel und können auch spätere Meldungen berücksichtigen", lässt Dr. Jochen Labowski, zuständig für Strategie, Beratung und Vertrieb, Spätentschlossenen noch etwas Spielraum. Firmen, die zum ersten Mal teilnehmen möchten, können sich direkt an die H & K-Messe in Hemmingen/Hannover unter der Telefonnummer +49/05101-58840-50 oder per E-Mail (info @ hundkmesse.de) wenden.

Slowakei wird Partnerland 2013

Österreichs Partnerland für die Horti Vienna 2013 wird die Slowakei sein. Staatssekretärin Dr. Magdaléna Lacko-Bartosová wird zusammen mit Österreichs Landwirtschaftsminister Dipl.-Ing. Nikolaus Berlakovich die Messe eröffnen. Zudem konnten bei der "Flora Bratislava" einige slowakische Firmen für die Teilnahme in Wien gewonnen werden.

Begleitend zu den Präsentationen findet an den drei Messetagen auch ein Vortragsprogramm statt, zu dem alle Besucher freien Eintritt haben. Experten aus dem In- und Ausland werden dabei eine breite Themenpalette an Fachinformationen sowie Einblicke in die Branche ihres Heimatlandes bieten.

Eigene Stände werden auch diverse Interessenvertretungen und Institutionen haben, wie etwa die Landwirtschaftskammer Wien, die das breite Beratungsportefeuille ihres Tochterunternehmens "lk-projekt" vorstellt, sowie der Bundesverband der Österreichischen Gärtner und die Interessenvertretung der deutschen Industrie für den Gartenbau.

Erleichterungen für Anreise zur Messe

Wien als Austragungsort für diese Veranstaltung gewählt zu haben, bereut man bei der H & K-Messe nicht. "Es ist nicht nur ein internationaler Standort mit modernsten Hallen und hervorragender Logistik, die österreichische Bundeshauptstadt ist national wie international auch sehr gut angebunden", so Geschäftsführer Hähnel. Um die Veranstaltung dennoch leichter erreichbar zu machen, unterstützt das Unternehmen organisierte Busreisen. Außerdem erhalten die "Busreisenden" einen Gutschein, der ihnen den freien Messeeintritt ermöglicht. Weitere Informationen unter www.horti-vienna.at.

