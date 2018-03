Haubner: ÖGB-Forderung gefährdet Versorgung von 20.000 pflegebedürftigen Menschen

Verbot der 24-Stunden-Betreuung auf selbständiger Basis führt zu Mehrkosten und lässt System zusammenbrechen - ÖGB-LEID-Antrag gehört eingestampft - Auch Hilfswerk alarmiert

Wien, 20. Juni 2013 (OTS) - "Auch das Hilfswerk hat bereits festgestellt, dass es sich bei dem ÖGB-Leitantrag um einen LEID-Antrag handelt. Denn zu den dubiosen Belastungsideen gehört die Forderung nach der Abschaffung der 24-Stunden-Betreuung auf selbständiger Basis. Damit wäre auf einen Schlag die Versorgung von rund 20.000 pflege- und betreuungsbedürftigen Menschen in Österreich gefährdet. Das versteht der Gewerkschaftsbund also unter 'Gerechtigkeit'", so die scharfe Kritik des Generalsekretärs des Österreichischen Wirtschaftsbunds, Abg.z.NR Peter Haubner, der dieser Forderung eine klare Absage erteilt und unmissverständlich betont:

"Dieser ÖGB-LEID-Antrag gehört eingestampft! Wir haben jetzt schon einen Engpass bei der Pflegebetreuung. Doch der ÖGB stellt Forderungen, die die Pflege noch teurer machen, den Menschen nichts bringen und auch keine neuen Arbeitsplätze schaffen. Diese Idee ist Teil des 22 Milliarden Euro schweren Belastungspaketes. Bis jetzt hat der ÖGB hauptsächlich die Unternehmer als das 'Feindbild Nummer 1' gehabt. Nun trifft es auch die schwächsten der Gesellschaft. Das ist ein Armutszeugnis." ****

Der ÖGB hat anscheinend Nachholbedarf, was die Pflegesituation betrifft, darum gibt Haubner gerne Nachhilfe: "Die 24-Stunden-Betreuung auf Angestelltenbasis gibt es bereits. Da sie fast doppelt so viel kostet, wird sie kaum in Anspruch genommen." Haubner verweist weiters auf die Warnung von Hilfswerk-Präsident Othmar Karas, der durch diese ÖGB-Forderung den Zusammenbruch des Systems befürchtet, wodurch etwa 10.000 zusätzliche Pflegeheimplätze notwendig wären. "Das alleine würde Investitionskosten von mind. 1 Mrd. Euro erfordern - ich nehme, an, dass das nicht die Gewerkschaft zahlen wird", schließt Haubner.

