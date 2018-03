Neues Volksblatt: "Nachrede" von Markus EBERT

Ausgabe vom 20. Juni 2013

Linz (OTS) - In Salzburg ist mit der gestrigen Angelobung der neuen Koalitionsregierung sozusagen die dritte politische Ära der Nachkriegszeit angebrochen. Zuerst Jahrzehnte eine Zusammenarbeit von ÖVP und SPÖ unter ÖVP-Landeshauptmännern, dann der Wechsel zu Gabi Burgstaller und jetzt also eine Dreierkoalition, die die Grünen (nach OÖ, Wien, Kärnten und Tirol) in die mittlerweile fünfte Landesregierung gebracht hat.

LH Wilfried Haslauer zollte seiner Amtsvorgängerin gestern Respekt:

Sie habe eine "neue Qualität der Begegnungskultur kraft ihrer Persönlichkeit geschaffen". Am Ende freilich hat das für Burgstaller nicht gereicht, um die Wähler nach der Finanzaffäre noch einmal mehrheitlich auf ihre Seite zu bringen. Jedenfalls aber hat sich ein Kreis geschlossen: Denn es war die Finanzaffäre um die WEB, die die damalige AK-Rechtsexpertin bekannt gemacht und in die Landespolitik gebracht hatte, und nun stolperte sie über eine Finanzaffäre. Bemerkenswert ist auch, wie wenig die Bundes-SPÖ noch über Burgstaller zu sagen hatte - war sie doch immerhin die erste rote Landeshauptfrau. Aber, jedenfalls aus Wiener Sicht, war sie auch immer ein bisschen zu wenig auf Parteilinie (pro Wehrpflicht und Studiengebühren), als dass man ihr jetzt noch offiziell Gutes nachsagen müsste. Haslauer hat das getan und kann ab sofort daran arbeiten, dass er einmal eine gute politische Nachrede hat.

