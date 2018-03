Ikrath: Strafrecht muss legale Ausübung wirtschaftlicher Tätigkeit sicherstellen

Jarolim ergeht sich in oppositionell-populistischen Unterstellungen!

Wien, 19. Juni 2013 (OTS/ÖVP-PK) - Als "künstliche Aufregung" im Rahmen "seiner schon bekannt überschießenden Emotionalität" ordnete ÖVP-Justizsprecher Michael Ikrath die Aussagen seines SPÖ-Pendants ein. "Nachdem er auch in den eigenen Reihen mit seinen Absurditäten zu einer Strafrechtsreform baden gegangen ist, lässt dieser wohl nichts aus, sich mit unsachlicher Aggression in die Öffentlichkeit zu drängen", so Ikrath, der Jarolim dazu aufrief, wieder konstruktiv an Sachlösungen zu arbeiten, anstatt sich in oppositionell-populistischen Unterstellungen zu ergehen.

"Es gibt berechtigte Interessen von Wirtschaft und Landwirtschaft, die es vor einer möglichen Neufassung oder gänzlichen Streichung zu berücksichtigen gilt", so Ikrath heute, Mittwoch, in der Diskussion zu Paragraph 278a Strafgesetzbuch hinsichtlich des Tatbestands der Bildung einer "kriminellen Organisation" im Rahmen des heutigen Justizausschusses. Hintergrund der Diskussion ist die Aufhebung zahlreicher erstinstanzlicher Urteile im sogenannten "Tierschützer-Prozess". Man müsse vor einer Neufassung oder Abschaffung sicherstellen, dass die rechtswidrigen Übergriffe radikaler Tierschützer auch tatsächlich strafbar seien. "Wenn Organisationen das legale Geschäftsmodell in Wirtschaft und Landwirtschaft aufgrund gewisser politischer Einstellungen durch illegale Übergriffe zerstören wollen, muss es dafür eine strafrechtliche Handhabe geben", so Ikrath abschließend. (Schluss)

