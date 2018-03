Binder-Maier: Hochwasserschutz entlang der Donau wird beschleunigt

Dank an Helferinnen und Helfer!

Wien (OTS/SK) - "Das jüngste Hochwasser hat uns in dramatischem Ausmaß vor Augen geführt, dass solche Katastrophen in kurzen Abständen auftreten können. Deshalb ist es wichtig, dass wir mit einem gemeinsamen SPÖ-ÖVP-Antrag im heutigen Verkehrsausschuss das Vorhaben von Infrastrukturministerin Doris Bures unterstützen und die in einer 15a-Vereinbarung geplanten Schutzbauten beschleunigt werden", so die niederösterreichische SPÖ-Abgeordnete Gabriele Binder-Maier anlässlich des Verkehrsausschusses am Mittwoch im Parlament. ****

Mit einer vorzeitigen Ausschüttung der Mittel sollen alle geplanten Projekte bereits im Jahr 2019 - und nicht wie ursprünglich geplant bis 2023 - fertig gestellt werden. "Es ist wichtig, dass hier jetzt rasch in den gefährdeten Gebieten entlang der Donau investiert wird, damit die dortige Bevölkerung geschützt wird", betonte Binder-Maier. 17 der 34 Hochwasserschutzprojekte entlang der Donau seien ja bereits fertig gestellt, und "ohne diesen zusätzlichen Schutz wären bei der Katastrophe Anfang Juni noch mehr Ortschaften überflutet gewesen", so Binder-Maier.

Es freue sie daher, so Binder-Maier, dass man sich gemeinsam zur Beschleunigung der Projekte bekenne, denn auch die Landeshauptleute von Nieder- und Oberösterreich haben sich für den beschleunigten Ausbau der Schutzbauten ausgesprochen.

"Mein Dank gilt vor allem auch den Einsatzkräften der Blaulichtorganisationen und den vielen Freiwilligen, die mit beispiellosem Einsatz der betroffenen Bevölkerung vor Ort geholfen haben", so Binder-Maier abschließend. (Schluss) ah/sl/mp

