Ikrath: Rechtsschutz und Opferfürsorge Kern einer StPO-Reform

Klare Grenze bei Adoption gezogen!

Wien, 19. Juni 2013 (OTS/ÖVP-PK) - "Der Ausbau des Rechtsschutzgedankens,der Restitutionsinteressen von Opfern sowie eine Neuregelung des Ersatzes von Verteidigerkosten stehen im Zentrum der Überlegungen von Nachjustierungen im Strafprozessrecht", sagte ÖVP-Justizsprecher Michael Ikrath heute, Mittwoch, im Rahmen des Justizausschusses des Parlaments. Als Ergebnis der Beratungen eines eigens eingerichteten Unterausschusses wurden Empfehlungen auch zur Definition des Beschuldigten, zum Schutz gegen unangemessene Verfahrensdauern sowie eine Klarstellung zur Objektivität und Unabhängigkeit von Sachverständigen in einem diesbezüglichen Entschließungsantrag geäußert. "Der Justizausschuss gibt damit deutlich die Richtung bei einer Fortentwicklung der Strafprozessordnung vor", so Ikrath weiter.

Des Weiteren kommt der Ausschuss auch einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Sachen Stiefkindadoption bei gleichgeschlechtlichen Paaren nach. "Wir haben bei der Umsetzung des Urteils im Rahmen von Mindestanpassungen sichergestellt, dass weiterhin das Kindeswohl an erster Stelle steht und dass der Partner aus der früheren heterosexuellen Beziehung ein volles Mitspracherecht hat. Alle Befürchtungen, dass damit nun generell die Möglichkeit von Adoption in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften eröffnet wird, sind unbegründet. Im Gegenteil, es wurde eine klare gesetzliche Grenze gezogen", so Ikrath abschließend. (Schluss)

