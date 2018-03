ZUSAMMEN:ÖSTERREICH - Deine Chance! - Staatssekretär Sebastian Kurz mit Integrationsbotschaftern in der Berufsschule 8 in Graz

Wien (OTS) - Staatssekretär Sebastian Kurz besuchte heute zum Auftakt der Initiative ZUSAMMEN:ÖSTERREICH - Deine Chance! mit drei Integrationsbotschaftern die Landesberufsschule 8 in Graz.

Die Integrationsbotschafter erzählten vor den Schülerinnen und Schülern von ihrem Ausbildungsweg und darüber, wie sie in Österreich Karriere gemacht haben. Anschließend stellten sich Ismet Özdek, Elektroanlagentechniker und Tanzlehrer, Mladen Mijatovic, Polizist im Referat "Diversity Management" und Mitarbeiter verschiedener Integrationsprojekte, und Nusret Güzel, Quality Coach und Weststeward bei der WESTbahn, gemeinsam mit Staatssekretär Sebastian Kurz den Fragen der Schülerinnen und Schüler.

"In Österreich kann jeder Karriere machen", so Staatssekretär Sebastian Kurz zu Beginn des Schulbesuchs: "Eine gute Ausbildung ist der Grundstein dafür. Ihr habt mit der Fachausbildung, die ihr hier in der Berufsschule macht, tolle Chancen. Nützt diese Chance, Erfolg im Berufsleben zu haben."

Mladen Mijatovic erzählte den Schülerinnen und Schülern: "In einem Betrieb zu arbeiten, als Lehrling, ist sicher nicht immer ein Zuckerschlecken, das wisst ihr selbst. Aber es zahlt sich aus! Die praktische Erfahrung in der Lehre war sehr wertvoll für mich und meinen Lebensweg. Die Selbstständigkeit wurde gefördert und war ein essentieller Teil meiner Integration."

Nusret Güzel unterstrich die Aussagen von Mladen Mijatovic: "Man wird als Lehrling oft belächelt, aber das was ich in meiner Lehre zum Einzelhandelskaufmann gelernt habe - gerade im Umgang mit Kunden -kann ich auch in meinem jetzigen Job sehr gut brauchen. Ich bin stolz auf meinen Lehrberuf, da er mein Leben positiv geprägt hat. Die Kombination aus Theorie und Praxis, war ein wertvolle Ausbildung für meine Zukunft."

Ismet Özdek berichtet den Schülerinnen und Schülern aus seiner Lehrzeit: "Mein Weg hat mich über den Schulabbruch und Hilfsarbeiterjobs in die Arbeitslosigkeit geführt. Mir wurde aber klar, dass ich auf dem Weg nichts erreichen werde. Ich habe eine Lehre zum Mechatroniker gemacht und damit eine fundierte Ausbildung, die mir Keiner wegnehmen kann. Eine Lehre mit Matura ist ein Weg mit vielen Herausforderungen, der mich persönlich zum Erfolg gebracht hat."

2011 initiierte Staatssekretär Sebastian Kurz die Aktion ZUSAMMEN:ÖSTERREICH um positive Beispiele für gelungene Integration vor den Vorhang zu bitten. Seitdem wurde ZUSAMMEN:ÖSTERREICH laufend ausgebaut.

