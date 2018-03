Cortolezis-Schlager gratuliert Wittgenstein-Preisträgerin Ulrike Diebold

Sowie den in das START-Programm aufgenommenen neun Spitzen-NachwuchsforscherInnen

Wien (OTS/ÖVP-PK) - ÖVP-Wissenschaftssprecherin Abg. Mag. Katharina Cortolezis-Schlager gratulierte heute, Montag, Wittgenstein-Preisträgerin Ulrike Diebold, Professorin für Oberflächenphysik an der Technischen Universität Wien, sowie den neun in das START-Programm aufgenommenen Spitzen-Nachwuchsforscherinnen und -forschern, die aus 96 Bewerbern ausgewählt wurden, namentlich Stefan L. Ameres, Notburga Gierlinger, Clemens Heitzinger, Georgios Katsaros, David A. Keays, Ovidiu Paun, Thomas Pock, Paolo Sartori und Stefan Woltran. Insgesamt werden in den kommenden fünf bzw. sechs Jahren den zehn ForscherInnen rund zwölf Millionen Euro für ihre wissenschaftlichen Arbeiten zur Verfügung stehen. Bereits zum 18. Mal wurden heuer die START- und Wittgenstein-Auszeichnungen vergeben.

Der Wittgenstein-Preis ist Österreichs höchstdotierter und prestigeträchtigster Wissenschaftspreis, der seit 1996 durch den FWF vergeben wird. "Ulrike Diebold arbeitet im Schnittbereich von Physik und Chemie und hat sich bereits als führende Expertin für Oberflächen von Metalloxiden weltweit einen wirklich großen Namen gemacht", freute sich die ÖVP-Wissenschaftssprecherin auch darüber, dass damit wieder eine Frau den Preis erhält. Diebold ist nach Ruth Wodak (1996), Marjorie Matzke (1998, gemeinsam mit Antonius Matzke) sowie Renée Schroeder (2003) die vierte Frau.

"Die ins START-Programm aufgenommenen Wissenschafter und die große Zahl an Bewerbungen zeigen zudem, dass Österreich über hervorragende junge Nachwuchswissenschafter verfügt", so Cortolezis-Schlager abschließend.

