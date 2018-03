TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Sich selbst, nicht nur andere bewegen", von Cornelia Ritzer

Ausgabe vom 17. Juni 2013

Innsbruck (OTS) - Mit Forderungen nach mehr Urlaub und weniger Überstunden wird am ÖGB-Bundeskongress Stimmung gemacht. Gleichzeitig läuft die Gewerkschaft Gefahr, mit ihrem Neinsager-Image das Vertrauen der Bevölkerung zu verlieren.

Gewerkschaften seien nicht mehr notwendig, denn sie würden nur blockieren: So forderte der Unternehmer und Parteigründer Frank Stronach unlängst das Aus der Arbeitnehmerlobby. Kurze Zeit später ruderte der eigenwillige Magna-Gründer zwar zurück ("Die Gewerkschaften sind wichtig"), die Episode verdeutlicht jedoch, dass Verbalangriffe auf die Gewerkschaft durchaus auf Zustimmung in der Bevölkerung treffen. Längst ist die Interessenvertretung nicht mehr immun - nicht nur gegen berechtigte Kritik, sondern auch gegen rüde Beschimpfungen. Als Negativbeispiel des "Betonierers", des Verhinderers von Reformen, gilt vielen Beamtengewerkschafter Fritz Neugebauer. Sein Ruf kommt nicht von ungefähr. So endete kürzlich die 28. Gesprächsrunde zum Lehrerdienstrecht zwischen dem mächtigen Verhandler und den zuständigen Ministerien ergebnislos. Der ÖVP-Politiker vertritt dabei derart hartnäckig die Interessen seiner Beamten, dass sich sogar Kanzler Werner Faymann einschalten will. Der kündigte an, bei Scheitern der nächsten Verhandlungsrunde über die wöchentliche Unterrichtsverpflichtung der Lehrer und ihre Bezahlung die Sache in die Hand nehmen zu wollen. Doch so sehr man Neugebauer angesichts der sich ändernden Herausforderungen an Lehrer - in modernen Zeiten, in denen auch Mütter arbeiten wollen oder müssen, braucht es schlicht flexible Betreuungsformen für Schüler - als Reformverweigerer bezeichnen mag: Jene, die er vertritt, danken ihm seine Hartnäckigkeit. Klientelpolitik zu betreiben, ist schließlich die Aufgabe von Betriebsräten und Co. Und unter diesem Gesichtspunkt sind auch die ÖGB-Forderungen nach einer Vermögenssteuer, nach einer sechsten Urlaubswoche für alle und weniger Überstunden zu sehen. Die Gewerkschaft ist mehr als eine Truppe aus Neinsagern. Sie bildet ein wichtiges Gegenstück zur Wirtschaft, wenn diese etwa unter dem Argument des Kostendrucks versucht, Kollektivverträge zu umgehen. Gleichzeitig ist dieser Strukturkonservatismus gefährlich: Festigt sich der Eindruck, man wolle nur andere, nicht aber sich selbst bewegen, vertreibt man Unterstützer. Denn auch wenn 1,2 Millionen -freiwillige - Gewerkschaftsmitglieder eine stolze Zahl sind, waren es schon mal mehr. Muss beim Lehrerdienstrecht wirklich die Regierung einspringen, um eine moderne Lösung zu erreichen, geht das zulasten der Gewerkschaften. Und das werden die Arbeitnehmer spüren.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610