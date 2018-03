Tiroler Tageszeitung, Ausgabe vom 15. Juni 2013; Leitartikel von Alois Vahrner: "Fidschi und der lange Wahlkampf".

Innsbruck (OTS) - Utl: Beim abrupten, fast schon Fidschi-Pfeil-artigen Golan-Rückzug Österreichs war sich die Bundeskoalition noch einmal einig. Sonst sind statt Beschlüssen bis zur Wahl jetzt wohl nur noch gegenseitige Unfreundlichkeiten zu erwarten.

Noch dreieinhalb Monate oder exakt 106 Tage sind es bis zur kommenden Nationalratswahl am 29. September. Österreich steht nicht nur ein heißer Wahlkampf bevor, weil wir schon mittendrin stecken. Seit Wochen haben praktisch alle Parteien auf Wahlkampfmodus umgeschaltet. Nicht nur die Opposition wie die FPÖ, die nach den Landtagsflops wieder vor allem auf ihre alten Rezepte Ausländer und EU-Kritik setzt, und Milliardär Frank Stronach, der sich mit seiner 500.000-Euro-Spende für die Hochwasseropfer politischen Rückenwind erhofft. Weit bitterer, weil deshalb nichts mehr weitergeht, wirkt sich die Vorwahlzeit auf die Regierungsarbeit aus. Seit Wochen sind Rot und Schwarz vor allem damit beschäftigt, dem Koalitionspartner Unfreundlichkeiten und neue Forderungen an den Kopf zu werfen. Wirkliche Fortschritte, etwa bei Dauerbrennern wie dem Lehrerdienstrecht oder den Pensionen, sind indes von dieser auch schon vorher nicht gerade reformwütigen Koalition nicht mehr zu erwarten.

Wie so oft bestätigen Ausnahmen die Regel. Beim plötzlichen Aus für den Bundesheer-Auslandseinsatz am Golan waren sich Rot und Schwarz einig, einspringen sollen nun die Fidschi-Inseln und eventuell die Philippinen. Dass es für dieses Vorgehen viel internationale Kritik und Kritik von Polit-Granden wie Ex-Kanzler Franz Vranitzky hagelt, interessiert in Wahlkampfzeiten herzlich wenig.

Wie übrigens auch, wie die üppigen Versprechen und Wahlzuckerln, die da zuletzt gemacht wurden, je finanzierbar sein werden. Die SPÖ setzt ganz auf ihren Wahlkampf gegen Reiche und Banken, wobei auch weniger Reiche zur Kasse gebeten würden und bei einer Belastung der Banken logischerweise wieder alle Bankkunden mitzahlen müssten. Die ÖVP hat diese Woche die kräftig gestiegenen öffentlichen Gebühren ins Visier genommen, die es vor allem in SPÖ-geführten Großstädten wie Wien gebe. Gegen die über 900 Euro errechnete Ersparnis war der einstige Ederer-Tausender zum EU-Beitritt, weil ja noch in alten Schilling, geradezu ein Klacks.

Realistisch ist freilich, dass sich SPÖ und ÖVP mangels Alternativen wieder zusammen in der Regierung finden werden. Und dass sich Wahlzuckerln aufgrund der Budgetnöte danach schon oft in saure Drops verwandelt haben. Zumal fix budgetierte Milliarden wegen der schlechten Konjunktur oder auch wegen der wackligen Finanztransaktionssteuer oder die Gelder aus dem Steuerabkommen mit der Schweiz höchst fraglich sind.

