Nationalrat - Binder-Maier: Volksanwaltschaft soll Menschenrechtshaus der Republik sein

Neuer Volksanwalt Günther Kräuter bedankt sich bei dem scheidenden Kollegium für den guten Übergang

Wien (OTS/SK) - Der Volksanwaltschaft alles Gute mit dem Ziel, die Rolle eines "Menschenrechtshauses" in der Republik ausfüllen, hat die SPÖ-Abgeordnete Gabriele Binder-Maier heute, Freitag, im Nationalrat anlässlich der Diskussion des Berichts der Volksanwaltschaft gewünscht. "Die Volksanwaltschaft hat einen wichtigen Stellenwert im Leben der Menschen, denn wenn Menschen nicht mehr weiter wissen, wenn sie zu ihrem Recht kommen möchten und Unrecht erfahren haben, wenden sie sich an die Volksanwaltschaft", betonte die SPÖ-Abgeordnete. Für die professionelle Übergabe bedankte sich der neue Volksanwalt Günther Kräuter beim scheidenden Volksanwaltschafts-Team. ****

Die SPÖ-Nationalratsabgeordnete Binder-Maier wies besonders auf die wichtige und notwendige Funktionserweiterung der Volksanwaltschaft zu einer Institution der präventiven Kontrolle hin. Im Rahmen dieses vergrößerten Aufgabengebiets sei aber nicht nur die präventive, sondern auch die nachprüfende Kontrolle inhaltlich entscheidend, wie auch im Bericht der Volksanwaltschaft festgehalten werde.

Bezüglich der geleisteten Arbeit der Volksanwaltschaft führte Binder-Maier die wichtigsten umgesetzten Vorschläge der Volksanwaltschaft an, darunter das Kinder- und Jugendhilfegesetz, dem in zwei Jahren eine umfassende Evaluierung folgen wird. Auch das von der Volksanwaltschaft eingeforderte Wochengeld für Selbstständige, das vor allem Ein-Personen-Unternehmen zugute komme oder das Topticket für Jugendliche in sieben Bundesländern fanden von der SPÖ-Abgeordneten Erwähnung. Zukünftige Herausforderungen seien etwa die Umsetzung des Betreuungsgelds für Pflegeeltern oder auch die vom Gesundheitsministerium als mittelfristiges Ziel definierte Einrichtung einer Kinder- und Jugend Rehabilitationsstelle.

Respekt und Wertschätzung drückte Gabriele Binder-Maier abschließend der Arbeit der Volksanwaltschaft aus: "Sie kennen die realen Probleme. Ihre Vorschläge sollten vermehrt umgesetzt werden. Herzlichen Dank an Peter Kostelka und an Terezija Stoisits, nicht nur in ihrer Funktion als Volksanwalt bzw. als Volksanwältin, sondern auch als parlamentarischer Kollege bzw. Kollegin, und alles Gute dem neuen Team, im Sinne der hilfesuchenden Bürgerinnen und Bürger."

Günther Kräuter erklärte im Hinblick auf seine neue Funktion als Volksanwalt: "Die Volksanwältinnen und der Volksanwalt haben uns über alle Maßen und mit großem Einsatz und Engagement geholfen, dass wir unsere Funktion reibungslos ab 1. Juli aufnehmen können. Vielen Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich versichere dem Hohen Haus die allerbeste Zusammenarbeit." (Schluss) rp/bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493