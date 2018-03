Abwasserverband Trumau-Schönau: Sonnenstrom für Kläranlage mit Bürgerbeteiligung

Trumau/Wien (OTS) - Eine neue Photovoltaik-Anlage von Wien Energie liefert schon bald CO2-freien Strom für die Kläranlage Trumau-Schönau in Niederösterreich. Mit einer Leistung von 220 kWp wird ab September ein wesentlicher Teil des Stromeigenverbrauchs der Abwasserentsorgung mittels Sonnenkraft selbst gedeckt werden. In Kooperation mit dem Gemeindeabwasserverband Trumau-Schönau entsteht dabei am Grundstück der Kläranlage Trumau-Schönau ein BürgerInnen-Solarkraftwerk. Alle Interessierten haben die Möglichkeit, sich an diesem Photovoltaik-Projekt zu beteiligen. Sie können damit den Ausbau der erneuerbaren Energie in Niederösterreich unterstützen. Startschuss für den Verkauf der insgesamt 880 Paneele ist heute im Internet unter

http://www.buergersolarkraftwerk.at/gav.

Der Bürgermeister der Gemeinde Tattendorf und Obmann der Trumau-Schönau Umwelt GmbH, Dietrich Reinfrank: "Unsere Gemeinden stellen mit der Kläranlage und den Ortskanalnetzen seit Jahrzehnten die bestmögliche Wasserqualität der Triesting sicher. Nach der ökologischen Abwasseraufbereitung setzen wir mit der Stromversorgung aus Solarenergie nun den nächsten Schritt zum Schutz unserer Umwelt."

Wien Energie-Geschäftsführerin Susanna Zapreva: "Wir bei Wien Energie haben uns zum Ziel gesetzt, bis 2030 den Anteil der erneuerbaren Energien auf 50 Prozent zu erhöhen. Dabei werden Bürgerbeteiligungsmodelle wie das BürgerInnen-Solarkraftwerk bei der Kläranlage Trumau-Schönau eine wichtige Rolle spielen. Jede Bürgerin und jeder Bürger kann sich an der Anlage beteiligen, profitiert von der Sonnenstromnutzung und fördert den Ausbau nachhaltiger Energieproduktion."

Das Beteiligungsmodell im Detail

Wien Energie errichtet, plant und betreibt die Anlage, speist den Ökostrom ins allgemeine Netz ein und trägt sämtliche Aufwendungen. Über die Internetseite http://www.buergersolarkraftwerk.at/gav oder unter der Telefonnummer: 0810 610 810 kann jede Bürgerin, jeder Bürger sich bis zu maximal zehn Photovoltaik-Module, auch Paneele genannt, sichern. Ein Paneel kostet 950 Euro. Mit Einzahlung des Erlagscheins, der per Post zugestellt wird, tritt der Vertrag mit Wien Energie in Kraft. Wien Energie errichtet das Photovoltaik-Modul für den Bürger/die Bürgerin. Die einzelnen BürgerInnen vermieten die Paneele an Wien Energie und erhalten dafür jährlich 3,1 Prozent Vergütung (29,45 Euro pro Jahr/ganzem Paneel). Die Laufzeit beträgt mindestens fünf Jahre, wobei es eine Möglichkeit zur vorzeitigen Kündigung gibt. Nach Ablauf der Lebensdauer der Anlage nach zirka 25 Jahren kauft Wien Energie die Photovoltaik-Module zurück und der Beteiligungsbetrag fließt zur Gänze an die BürgerInnen retour.

Anlage im Überblick Leistung 220 kWp Grundstücks-/Dachfläche ca. 4.000 m2 Anzahl der Module 880 Modulfläche ca. 1.430 m2 Jährliche Produktion ca. 220 MWh (Versorgung von rund 120 Haushalten) CO2-Einsparung ca. 91 Tonnen CO2 jährlich Verkaufsstart 14.06.2013

Über den Abwasserverband

Der Gemeindeabwasserverband Trumau-Schönau trägt durch den Betrieb der Kläranlage sowie mit den Verbandssammelkanälen und den Ortskanalnetzen der sieben Verbandsgemeinden maßgeblich zur Erhaltung der Wasserqualität der Triesting bei. Seit Gründung im Jahre 1973 leistet der Verband aktiven Umweltschutz.

Über Wien Energie

Wien Energie ist der größte Energiedienstleister Österreichs. Das Unternehmen versorgt mehr als 2 Millionen Menschen, rund 230.000 Gewerbeanlagen, industrielle Anlagen und öffentliche Gebäude sowie rund 4.500 landwirtschaftliche Betriebe in Wien, NÖ und Burgenland mit Strom, Erdgas und Wärme. Die Strom- und Wärmeproduktion stammt zunehmend aus erneuerbarer Energie. Informationen zum Unternehmen finden Sie online unter www.wienenergie.at

